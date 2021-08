Belinda presta su voz a personaje de ‘My Little Pony: A New Generation’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Belinda se convierte en un personaje animado al dar vida a un personaje de la nueva película de Netflix “My Little Pony: A New Generation“.

Así se ha dado a conocer hace unos días, pero en este maravilloso proyecto se le unen la actriz Paulina Goto a quien recordamos por su reciente intervención en la telenovela “Vencer el Desamor” y Vadhir Derbez quien no hace mucho participó en la película “Como si fuera la primera vez“.

La cantante se ha mostrado muy emocionada por tener la oportunidad de haber participado en este doblaje y así se lo hizo saber a sus seguidores a través de sus historias de Instagram.

El actor mexicano hijo del comediante Eugenio Derbez, tambien ha demostrado su gran entusiasmo de haber participado en este proyecto y de igual forma lo ha compartido en su cuenta de Instagram, donde tambien invito a no perderse el estreno el próximo 24 de septiembre.

“Que cool ser parte de esta película My Little Pony. No saben lo bonita que está“, escrito bajo su post y compartió varias imágenes promocionales de la película, así como el nombre de su personaje.

Belinda ha comentado que el doblaje es una actividad a la cual le ha tomado mucho cariño y disfruta mucho el verse involucrada en este tipo de proyectos.

“¡Que ilusión me hace este proyecto!, ¡Hacer doblaje es una de las cosas que más amo en esta vida!“, expresó para sus seguidores la novia del cantante Christian Nodal.

En la página oficial de Netflix se puede encontrar el trailer que ha sido lanzado, hasta el momento se han dado detalles de que Belinda interpreta a ‘Sunny Starscout‘, Vadhir Derbez a ‘Hitch Trailblazer‘ y Paulina Goto a ‘Pipp Petals‘.