Reportan un estudiante muerto y otro detenido tras un tiroteo en una escuela en Nuevo México

Un estudiante fue muerto por otro en un tiroteo en una escuela secundaria en Albuquerque, Nuevo México, el viernes.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 12:45 p.m. hora local entre dos estudiantes varones durante una pausa para el almuerzo fuera de la Escuela Intermedia Washington. El viernes fue solo el tercer día de clases para el distrito escolar.

La policía no estaba segura de en qué grado estaban los estudiantes, pero dijo que ambos tenían aproximadamente 13 años.

Breaking: APD: Middle school student dead, another in custody following shooting at school – see story at https://t.co/TWtvPrDDlG pic.twitter.com/zc6uhhtbVG

— Albuquerque Journal (@ABQJournal) August 13, 2021