El costo de las guarderías: un dolor de cabeza

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La señora Gloria recuerda que cuando comenzó el verano su hija, de tan solo 8 años, empezó a jalarse las cejas y las pestañas. Preocupada, la llevó al doctor, quien la diagnosticó con tricotilomanía, un trastorno que implica impulsos irresistibles de arrancarse el vello corporal.

La madre, quien prefirió no revelar su apellido, dijo que esto le hizo sentir muy mal ya que ella sabía la causa del trastorno: su hija tenía más tiempo libre de lo usual durante las vacaciones.

En efecto, la tricotilomanía se asocia al cambio en factores ambientales, como el aburrimiento, entre otros.

“Con el doctor vimos que la condición era solo de aburrimiento porque ella es demasiado social”, dijo Gloria. “Siempre he querido darles buena educación a mis hijas pero con lo que gano no puedo mandarlas a un lugar de calidad”.

La oriunda de México, quien también es madre de una adolescente de 16 años, intentó llevarlas a un campamento de verano pero cuenta que le cobraban casi $270 a la semana por cada niña.

“Luego una señora las cuidaba pero ahí solo estaban viendo televisión y sin hacer nada”, agregó. Así que esa no era una opción.

Gloria, quien irónicamente trabaja como niñera para dos familias, añadió que en ocasiones se lleva a las niñas a su trabajo pero tampoco funciona porque ella cuida infantes y las actividades que realiza con los bebés aburren a sus hijas, que ya son más grandes.

Familias como la de Gloria se enfrentan a que los costos del cuidado de niños se ha convertido en un gasto exorbitante para familias trabajadoras.

Aunque en su hogar, en la ciudad de Oakland, al norte de California, ella y su esposo trabajan, los salarios apenas alcanzan para cubrir los gastos básicos como alquiler, comida y facturas.

Diversos estudios han demostrado que en la actualidad, el costo de vida no concuerda con la realidad de lo que realmente se necesita para formar una familia en California.

Anne Price, coautora del estudio “El costo de ser californiano” y presidenta de Insight Center —una organización nacional de justicia económica— dijo que uno de los hallazgos más impactantes del estudio fue ver que tener un hijo en California se está convirtiendo en un privilegio de los blancos.

“Esta es una afirmación realmente cruda, pero cuando miramos los datos, vemos que, básicamente, a las familias blancas con dos hijos les está yendo mejor que a las familias solteras compuestas por personas de color”, explicó.

Una de las razones principales es el costo del cuidado de los niños.

El estudio reveló que por ejemplo en Los Ángeles, el costo del cuidado infantil en los últimos siete años ha aumentado en 45%; esta cifra es mayor al incremento en el costo de las viviendas.

“Así que esto realmente dificulta que las familias tomen decisiones sobre los trabajos que toman y cuántas horas trabajan”, dijo Price.

El estudio reveló que las personas afroamericanas y latinas, así como mujeres de color, experimentaron profundas pérdidas de salud, comunidad, ingresos y negocios a tasas mucho más altas que las de los hogares blancos durante la pandemia.

Sin embargo, el covid-19 no fue la causa principal de estas pérdidas.

El sondeo demostró que las reglas de la economía establecidas continúan favoreciendo a los pocos ricos y predominantemente blancos mientras impiden que las comunidades de color alcancen la seguridad económica.

Tres años antes de la pandemia, la Calculadora de Necesidades Familiares (FNC) 2018 del Insight Center determinó que más de uno de cada tres hogares californianos no recibía el pago suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

Adicionalmente, el estudio “Struggling to Move Up: The Real Cost Measure en California 2021”, de la organización United Ways of California, reveló que el costo real de un nivel de vida decente para una familia de cuatro

—dos adultos, un niño en edad preescolar y un niño en edad escolar—en el condado de Los Ángeles es de $95,112 y $77,072 en Sacramento.

Más de la mitad de los niños pequeños viven en hogares con dificultades: el 54% de los hogares en California con niños menores de seis años están por debajo del promedio de costo de vida real.

Peter Manzo, presidente y director ejecutivo de United Ways of California, dijo que casi 2.5 millones de hogares de color están luchando para cubrir los costos de vida y proporcionar estándares de vida decentes para sus familias y sus hijos.

“El impacto desproporcionado de las comunidades de color que viven por debajo del promedio de costo real muestra que existen brechas significativas, falta de acceso a programas y apoyos que permitirán que las familias y sus hijos vivan con dignidad”, dijo Manzo.

Recomendaciones

La señora Gloria dijo que si ella pudiera pedir a sus representantes estatales y locales ayuda ella pediría que se ofrezcan más recursos y becas del gobierno para las familias trabajadoras.

“Yo pongo a mis hijas en programas pero no es mucho, solo unos días y ya porque no me alcanza. Yo desearía que hubiera ayuda para el cuidado de niños”, dijo Gloria.

Price indicó que se debe hacer posible que las personas ganen más dinero, sobre todo las mujeres quienes han sido afectadas severamente durante la pandemia al perder empleos.

“Y eso tiene un gran impacto. Hay una penalización salarial cuando sales del mercado laboral, generalmente reduciendo los ingresos, a veces alrededor del 4%”, dijo Price . “Así que tenemos que pensar en el papel de las mujeres en nuestra economía en California, mucho más de lo que estamos haciendo ahora”.

Mientras tanto Manzo dijo que esta perspectiva del estudio debe demostrar las prioridades.

“El estudio es una llamada de atención para los socios de la comunidad local, los líderes cívicos, el sector empresarial y los funcionarios electos de qué se necesita hacer mucho más para ayudar a las familias simplemente sobreviven, pero realmente prosperan.