Lucharon por aire limpio, pero no sabían que eran parte de una campaña de la industria del gas

La contaminación de camiones diésel del complejo portuario más concurrido de Estados Unidos ha contaminado el aire en los vecindarios cercanos en el sur de California durante décadas. Así que cuando los funcionarios del puerto pidieron comentarios sobre la limpieza de esa contaminación, cientos de personas quisieron participar.

Los funcionarios de Los Ángeles y Long Beach esperaban que los residentes les ayudaran a decidir si debían exigir camiones eléctricos de cero contaminación o promover vehículos propulsados ​​por gas natural, un combustible fósil.

Lo que los funcionarios no sabían era que algunos de los residentes locales que pidieron apoyo para los camiones de gas estaban siendo pagados por una empresa contratada por la industria del gas natural.

Una investigación conjunta de The Times y el medio de comunicación Floodlight en asociación con The Guardian descubrió que en 2017, Method Campaign Services organizó al menos a 20 residentes locales para impulsar camiones de “emisiones cercanas a cero” en los puertos.

Sus comentarios en reuniones públicas y conferencias de prensa reforzaron el cabildeo exitoso de la industria para los camiones que funcionan con gas natural, que es menos contaminante que el diésel, pero que aún contribuye a las emisiones que dañan los pulmones y al cambio climático.

Sholeh Bousheri, residente de San Pedro, quien fue contratada por Method para hablar en audiencias públicas, fue una de varios activistas pagados que dijeron que se enteraron mucho más tarde que su trabajo era parte de un esfuerzo de la industria del gas natural.

Bousheri dijo que Method la llevó a creer que estaría “defendiendo la sostenibilidad” como parte de una campaña medioambiental. Agregó que reconstruyó el papel de la industria del gas cuando le pagaron para repartir folletos con el logotipo de la empresa de gas más grande del país, Southern California Gas Co., que a menudo se conoce como SoCalGas.

“No me hizo sentir cómoda. Por ética, di un paso atrás”, dijo. “Yo pensaba, ‘Espera, ¿qué está pasando?’ ¿Es esto algo que quiero apoyar con ustedes? ¿Es moral?”

El trabajo de Method fue financiado por Clean Energy Fuels Corp., que posee estaciones de servicio de gas natural y ha sido un aliado de SoCalGas para resistir la transición del estado de la infraestructura de los combustibles fósiles. Clean Energy pagó al menos $10,000 a Method en 2017, según las divulgaciones financieras.

El monto total gastado no está claro, porque California solo requiere que los funcionarios públicos enumeren las fuentes de ingresos de $10,000 o más, no la cantidad de dinero que recibieron. Las divulgaciones financieras fueron presentadas por Samantha Millman, esposa del fundador de Method Brian VanRiper. Ella es miembro de la Comisión de Planificación Urbana de Los Ángeles.

VanRiper se negó a responder preguntas detalladas sobre el trabajo de su empresa, diciendo en un correo electrónico que sería “inapropiado para mí discutir la estrategia de cualquier cliente” y dirigió las preguntas a Clean Energy Fuels.

Greg Roche, vicepresidente de sostenibilidad de Clean Energy, reconoció en una entrevista que Method hizo un “acercamiento a la comunidad” como parte de la campaña de la industria del gas, pero dijo que no sabía nada sobre la firma que paga a los residentes locales. Clean Energy se negó a responder a las preguntas de seguimiento enviadas por correo electrónico sobre si dirigía las actividades de Method.

The Times y Floodlight no encontraron evidencia de que SoCalGas pagara a Method o supiera de su contratación de residentes locales. La empresa de gas no respondió preguntas sobre si tenía alguna participación en el trabajo de Method.

La industria del gas finalmente ganó el debate en los puertos. Citando el apoyo de la comunidad como un factor, los funcionarios aprobaron un plan que abrió la puerta a los camiones de gas natural.

A medida que la economía y la opinión pública cambian en contra de los combustibles que calientan el planeta, la industria del gas natural de Estados Unidos se encuentra a la defensiva. Las empresas y los grupos comerciales han convencido a varios estados para que aprueben leyes que impidan que los gobiernos locales prohíban el gas en las nuevas viviendas y argumentaron que el gas debería incluirse en el “estándar de electricidad limpia” propuesto por el presidente Biden.

A veces, la industria recurre a mensajeros más comprensivos para presentar sus argumentos.

Por ejemplo, la Asociación Estadounidense de Gas pagó a influencers de Instagram para que publiquen sobre cuánto les encanta cocinar en estufas de gas. En Nueva Orleans, una firma de relaciones públicas que trabajaba en nombre de Entergy Corp. pagó a actores para que se presentaran a una reunión e instaran a los funcionarios a aprobar una planta de energía a gas, aunque Entergy afirmó que no sabía sobre el acuerdo.

Las compañías de gas natural dicen que están tratando de preservar las opciones de los consumidores y promover el acceso a un combustible asequible y ampliamente utilizado. El gas es la fuente de energía más grande en California y en todo el país, y a menudo se quema para obtener electricidad cuando las granjas solares y eólicas no generan energía. Más hogares estadounidenses se calientan con gas natural que con cualquier otro combustible.

Pero el gas también es uno de los principales impulsores de la crisis climática, que ha provocado un creciente número de muertos y devastación económica por el empeoramiento de los incendios forestales, las sequías, las inundaciones y las olas de calor.

Los críticos dicen que la industria del gas trabaja para evitar la acción climática con campañas conocidas como ‘Astroturfing’, destinadas a crear la apariencia de apoyo de base. Robert Brulle, profesor visitante de la Universidad de Brown que investiga la negación climática y la desinformación, dijo que la campaña en los puertos es un ejemplo de por qué este tipo de campañas puede ser tan efectivo.

“Está convirtiendo el poder económico en poder político de una manera que distorsiona sistemáticamente el diálogo público”, dijo.

Defendiendo la industria del gas

Los datos estatales muestran que los vecindarios de bajos ingresos en su mayoría latinos que rodean los puertos, incluidos San Pedro, Wilmington y partes de Long Beach, tienen algunas de las “cargas de contaminación” más altas de California, una medida que incluye partículas de diésel y ozono en el aire. Gran parte de esa contaminación proviene de los camiones que mueven la carga hacia el norte a lo largo de la autopista 710. Los vecindarios también tienen algunas de las tasas de asma más altas del estado.

La batalla de 2017 por limitar la contaminación del aire en estas áreas se convirtió en una oportunidad significativa para que la industria del gas impulse la inversión en sus productos.

La Coalición de Vehículos de Gas Natural de California, cuyos patrocinadores incluyen Clean Energy Fuels y SoCalGas, dijo que su plan reduciría la contaminación que induce al asma y las emisiones climáticas mucho más rápido que una propuesta separada que está siendo considerada por los funcionarios del puerto.

Los beneficios serían aún mayores, dijeron los partidarios, si los camiones pudieran alimentarse con gas renovable, que se obtiene de orígenes no fósiles, como lecherías y vertederos, pero que aún generan emisiones.

Por otro lado, los activistas por la justicia climática y ambiental presionaron por camiones eléctricos que aprovecharían la energía solar y eólica en la red eléctrica. Varios grupos locales que abogan por las comunidades de bajos ingresos y las personas de color argumentaron que los camiones alimentados con gas natural aún generarían demasiada contaminación.

A pesar de esa oposición, varias docenas de personas que se identificaron como residentes cercanos pidieron apoyo para camiones de cero contaminación mientras hicieron eco de los puntos de conversación de la industria del gas, según un análisis realizado por el Centro de Investigaciones Climáticas, un grupo de vigilancia.

The Times y Floodlight no pudieron confirmar que todos esos residentes fueran parte de una campaña organizada. Pero uno de ellos compartió un correo electrónico de un empleado de Method que incluía un archivo adjunto con una lista de 19 personas que la compañía había programado para asistir a las reuniones de la comisión portuaria.

Casi todos ellos finalmente hablaron, al igual que Bousheri, identificándose casi uniformemente como residentes locales y tomando posiciones alineadas con el Plan ACT Now de la industria del gas, que significa Camiones Limpios Avanzados.

Bousheri fue una de los cuatro residentes de la zona portuaria entrevistados para este artículo que dijeron que Method les pagó para asistir y hablar en reuniones públicas. Bousheri, recién graduada de la universidad, encontró el puesto de trabajo en Indeed.com y dijo que ganaba $20 la hora.

Otros tres residentes locales que hablaron en las reuniones también dijeron que Method les pagaba $20 la hora. Dos dijeron que encontraron el trabajo anunciado en línea como una “beca ambiental”.

Otra activista remunerada, Danielle Márquez, no fue contratada por Method, pero dijo que la campaña ACT Now le dio tarjetas de regalo Visa de $20 cuando asistió a eventos y habló en reuniones públicas. Ella llamó a las tarjetas de regalo un “beneficio” que invirtió en gasolina.

Márquez, madre soltera latina de cuatro hijos en Hawthorne, dijo que asistió a una capacitación de oratoria organizada por la campaña de la industria en la que se le enseñó a hacer sus comentarios “personales”. Llevó a sus hijos con ella a las audiencias.

Márquez no supo hasta que fue contactada para esta historia que había trabajado en nombre de la industria del gas natural. Pero ella no se sorprendió.

“Estas empresas simplemente tienen mucho dinero ensangrentado que quieren dar”, dijo Márquez. “No pueden decirlo directamente, ¿verdad? Tienen que tener otra gente que luche contra eso”.

Un activista contratado por Method, que vive en San Pedro y pidió no ser identificado en esta historia porque estaba preocupado por las represalias de la industria del gas, dijo que se dio cuenta del vínculo con la industria cuando la campaña ACT Now compartió una carpa con una compañía de gas en un evento.

“Estaba tan arruinado en ese momento que mi moral de la situación estaba sesgada hacia los beneficios de recibir un cheque de pago”, dijo. “Me siento un poco usado, pero los objetivos generales del puerto eran adoptar una política de aire más limpio, así que todavía siento que fue una victoria”.

Admitió haber fabricado algunos de sus comentarios públicos, diciendo a los funcionarios del puerto que su esposa sufre de asma cuando no es así.

“Ella tiene alergias realmente graves”, dijo en una entrevista reciente. “Las personas que viven aquí son en su mayoría personas de color, pobres o ancianos y no van a hablar en esos eventos. Así que darle un giro a la historia no me molestó mucho porque sentí que hablaba por los que no tenían voz”.

Una amenaza para el resultado final

Los camiones pesados ​​son uno de los varios campos de batalla entre los defensores del clima que presionan por un futuro totalmente eléctrico de gas natural y las empresas de combustibles fósiles que insisten en que tienen un papel que desempeñar en la reducción de emisiones.

Cuanto más dinero se canaliza a tecnologías eléctricas, menor es el mercado para empresas como Clean Energy Fuels que buscan sacar provecho del gas natural.

“Necesitan enganchar a la mayor cantidad posible de personas en camiones de gas natural en los próximos años, porque creo que realmente ven la electrificación como una amenaza a su capacidad para vender productos”, dijo Adrián Martínez, abogado de la firma sin fines de lucro, Earthjustice que ha trabajado con grupos comunitarios que presionan por camiones eléctricos en los puertos.

Clean Energy ha descrito las reglas ambientales diseñadas para limitar las emisiones de los vehículos como un “factor de riesgo” para su negocio, y dijo en un informe financiero reciente que la adopción del gas natural en camiones pesados ​​ha sido más lenta de lo anticipado.

Clean Energy, junto con SoCalGas, es uno de los dos miembros principales de la Coalición de vehículos de gas natural de California, que está demandando a la Junta de Recursos del Aire de California por un reglamento que respalda los camiones de cero emisiones.

Al igual que muchas empresas de gas natural que enfrentan demandas de acción climática, las dos compañías han argumentado que sus productos pueden reducir la contaminación del aire y ralentizar el calentamiento global al desplazar combustibles más sucios como el carbón y el diesel.

Ambos han realizado inversiones en gas no fósil, y Clean Energy dice que el 74% del gas vendido en sus estaciones de servicio en todo el país ahora es renovable, incluyendo todo el combustible que suministra en los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

Roche, de Clean Energy, dijo que las personas que viven cerca de los puertos quieren un aire más limpio lo antes posible y no deberían tener que esperar a que los camiones de batería sean lo suficientemente baratos para su adopción masiva. Si los funcionarios del puerto exigieran vehículos eléctricos exclusivamente, dijo, estarían “pateando la lata hacia 2035”.

“Somos muy asequibles y competitivos en comparación con el status quo y podemos implementarlos hoy”, dijo Roche.

Los activistas por la justicia climática y ambiental responden que hay varios camiones eléctricos de servicio pesado disponibles ahora, y más en camino. Incluso en 2017, dicen, estaba claro que esas opciones de cero emisiones estarían disponibles pronto.

También son escépticos con respecto al gas renovable, que ven como una solución falsa que no elimina la contaminación del tubo de escape y puede perpetuar los problemas ambientales en otros lugares.

Mientras tanto, muchos expertos han descubierto que la creciente dependencia del gas fósil amenaza con traer las peores consecuencias del caos climático.

Los puertos defendieron su proceso

Heather Tomley, directora general de planificación y asuntos ambientales del Puerto de Long Beach, enfatizó que hubo una amplia participación pública fuera de las pocas audiencias importantes.

“Nuestra junta consideró que [camiones de casi cero emisión] era la elección correcta a corto plazo”, dijo Tomley. “No fue una decisión sobre la promoción de una tecnología en particular. Fue una decisión sobre lo que podemos hacer para asegurarnos de que no se actualicen simplemente a un camión diésel de emisiones ligeramente más bajas”.

Chris Cannon, director de gestión ambiental del Puerto de Los Ángeles, dijo que se suponía que los funcionarios debían escuchar a todos y no “especularían sobre qué hay detrás de esos comentarios”. El Puerto de L.A. solicitó a los comentaristas que indicaran si se les estaba pagando y, de ser así, quién lo estaba haciendo, pero el cumplimiento era voluntario.

Nicole Rice, presidenta de la Coalición de vehículos de gas natural de California, dijo en un correo electrónico que “no hay nada inusual en que los defensores pagados asistan a reuniones gubernamentales”, aunque no conocía los detalles de lo que sucedió en 2017 porque se unió recientemente a la organización. The Times y Floodlight no encontraron evidencia de que la coalición pagara a Method o dirigiera su trabajo.

Hasta ahora, los puertos no han experimentado una gran transición a camiones de gas natural, a pesar del Plan de Acción de Aire Limpio que adoptaron en 2017. De los más de 19,000 camiones registrados para transportar carga desde los puertos, solo 164 son modernos de gas natural y 25 son de batería eléctricos.

Aún así, Clean Energy Fuels está prosperando. La compañía con sede en Newport Beach, California, ha visto triplicarse el precio de sus acciones desde las elecciones de noviembre. Recientemente, cerró acuerdos para proporcionar gas renovable a Amazon y a más de una docena de otros compradores, incluida una empresa de camiones en los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

En el sur de California, la suerte de la empresa puede depender en parte de lo que hagan los funcionarios portuarios. Una divulgación financiera reciente de Millman, la comisionada de planificación de la ciudad casada con el jefe de Method, muestra que la empresa de su cónyuge recibió pagos adicionales de Clean Energy en 2020. Clean Energy se negó a decir si contrató a Method para otra campaña en los puertos.

Emily Holden contribuyó a este informe.