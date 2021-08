Madre con embarazo de cinco meses muere por covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La pandemia de covid-19 le arrancó la vida en pocos días a María Serrano, a la edad de 41 años y con un embarazo de 5 meses. María no estaba vacunada contra covid-19.

“Se lo detectaron el sábado y ya para el miércoles había muerto”, dijo Luis Magaña, activista y líder comunitario de la región de Stockton en el Valle Central, quien conocía a María y eran amigos en las redes sociales.

“Sus padres eran de Jalisco, México. A María le sobreviven 4 hijos”.

Murió el 28 de julio y fue sepultada el jueves 12 de agosto en Stockton.

Luis relató que hace un año cuando apoyaba a Alberto Cruz, un vendedor ambulante, originario de Puebla, México, que fue víctima de robo y odio racial, María conmovida le dio un donativo y se tomó una foto con ellos.

“No volví a tener comunicación con María, hasta hace unos días que en una tienda de productos mexicanos, encontré su foto en una cajita donde solicitaban al público donaciones para los gastos de su funeral”.

Los datos más recientes del Departamento de Salud del condado de Los Ángeles en relación con mujeres embarazadas, reportaron que hasta el 15 de junio, se habían registrado 12 muertes entre 9,430 mujeres embarazadas que salieron positivas a covid-19.

De esas cifras, el 85% de las mujeres preñadas que adquirieron covid eran latinas, 10% blancas, 5% afroamericanas y 4% asiáticas.

La doctora, experta en medicina china, Patricia Hernández Arnazzi dijo que cualquier mujer embarazada con covid tiene un 1.5% de mayor riesgo que una mujer de la misma edad que no tenga esta enfermedad.

“El simple hecho de estar embarazada aumenta el riesgo de adquirir covid porque es un cuerpo que está criando un bebé que toma sangre y nutrientes para crecer”.

Aunque la mujer esté sana, está protegiendo a otro que crece dentro de su cuerpo.

A eso hay que agregarle las condiciones médicas preexistentes.

“Las hispanas y afroamericanas están en más riesgo de covid durante el embarazo por la presión alta, la diabetes gestacional, problemas con los riñones, por la dieta procesada que llevan y que no es muy sana. Ya no es como antes en México, cuando toda la comida era fresca y se preparaba de cero”.

Agrega que esto hace que covid sea más peligroso para las madres. “Si eres hispana y tienes un embarazo fuera de la edad óptima, entre 29 y 30 años, tienes más riesgos”.

En el caso de esta madre que murió de covid con un embarazo a los cinco meses, tener 41 años, era un factor de riesgo para atraer el virus.

Uno de los peligros que el coronavirus presenta a las madres preñadas es que puede producir embarazos antes de término, dijo la doctora Hernández Arnazzi.

“Una embarazada que contrae covid debe actuar de inmediato y ver a un médico para que evalúe su condición médica”.

La doctora dijo que es muy importante que las mujeres embarazadas se vacunen. “La vacuna es segura. Los problemas que hemos tenido son muy bajos comparado con los riesgos por no vacunarse”.

A las mujeres embarazadas vacunadas o no, la doctora Hernández Arnazzi recomendó seguir las mismas medidas de protección que todos debemos guardar para no contagiarnos de covid: lavarse las manos con frecuencia, usar mascarilla, no estar cerca de personas que no viven en su propio hogar y no ir a lugares donde vaya a ver aglomeraciones.

Pero también les aconseja dormir bien, comer saludable, mantenerse hidratadas, tomar vitaminas prenatales y vitamina D, Zinc, Selenio.

“Es frustrante que a pesar de tener casi dos años con la pandemia, la gente baje la guardia. Las vacunas no son 100% protectoras. Hay un riesgo de entre 5 y 15% de que nos pueda dar covid aún vacunados, pero si nos pega no será tan severo ni desarrollaremos una enfermedad grave”.

El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles dijo que las mujeres embarazadas y las que están lactando pueden escoger vacunarse con cualquiera de las tres vacunas anti-covid.

Reportes recientes del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han mostrado que las mujeres lactantes que recibieron las vacunas de Pfizer y Moderna tienen anticuerpos en su leche materna, que podría proteger a sus bebés.

Indicaron que otros factores que pueden aumentar el riesgo de que una mujer embarazada se infecte de covid, además de las condiciones preexistentes médicas y ser mayor de 25 años, destaca vivir en comunidades con alto número de casos, residir y trabajar en comunidades con bajos niveles de vacunación.

Pero también laborar en sitios donde no se pueda mantener una distancia física de seis pies, y ser parte de los grupos raciales más impactados por covid como los latinos y afroamericanos.

Las mujeres embarazadas que adquieren covid-19 tienden a dar a luz antes de tiempo, antes de 37 semanas comparado con las mujeres preñadas que no adquirieron covid. Incluso se ha presentado la pérdida del embarazo, dice.

Para preguntas sobre el embarazo y la vacuna anti-covid, el CDC aconseja llamar de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. al 1-866-626-6847 a MotherToBaby.

Magaña dijo que el estado tiene que emprender una contra campaña fuerte contra la desinformación que existen en las comunidades latinas migrantes sobre la vacuna.

“Proliferan los rumores. Se maneja mucha información negativa sobre la vacuna, que quiere acabar con los viejos, que contiene un chip. Y también hay quienes aconsejan que en lugar de vacunarse les compren productos milagrosos que prometen prevenir y curar la covid. También está el factor religioso, ya que hay pastores que les dicen que no deben vacunarse ni ir contra la palabra de Dios y desobedecerlo, poniéndose una vacuna”.

El líder comunitario recalcó que tiene que haber una campaña educativa del estado sobre la vacuna porque el virus es un asunto de vida o muerte. “Tiene que ser dirigida a los sectores vulnerables”.