9 consejos para viajar más seguro en un RV

Los vehículos recreativos o RV varían en tamaño, desde furgonetas de gran tamaño hasta autobuses interestatales. Además de la magnitud de estas casas sobre ruedas, son extremadamente pesadas y tienen una visibilidad limitada, lo que hace que sean difíciles de conducir. Pero con la preparación, la práctica y algunas mejoras, puedes optimizar su seguridad en general.

1. Elabora una lista de control de seguridad. Consúltala antes de cada viaje. Esto incluye controlar el estado y el inflado de los neumáticos, revisar debajo del capó para detectar problemas con las correas y las mangueras, revisar el aceite y otros líquidos y verificar que todas las luces exteriores y las intermitentes estén funcionando.

2. Usa el cinturón de seguridad en todo momento. Tal vez desees levantarte para prepararte un sándwich mientras viajas. No lo hagas. En cambio, detente cuando tú o tus acompañantes quieran ir a la cocina o al baño.

3. Sé proactivo con respecto al mantenimiento del RV. Muchos vehículos recreativos recorren grandes distancias y permanecen estacionados durante largos periodos. El patrón de uso es bastante diferente al de los coches, y puede tentarte a tomar atajos. Realiza el mantenimiento de tu vehículo de acuerdo con el programa recomendado por el fabricante. Esto te salvará a largo plazo.

4. Cambia los neumáticos más viejos del RV. Independientemente del desgaste o el uso que tengan, Consumer Reports recomienda cambiar los neumáticos a los 10 años de la fecha de fabricación, o antes si así se especifica en el manual del propietario del vehículo. (Lee nuestra investigación sobre un neumático Goodyear para RV que está relacionado con múltiples muertes).

5. Añade monitores de presión para los neumáticos. Es aconsejable invertir en monitores de presión de neumáticos que te adviertan cuando haya problemas antes de que ocurra un desastre. Hay varios productos fabricados específicamente para RV, con diferentes niveles de especificidad (indicación “baja” frente a lectura de psi, por ejemplo). Los mejores sistemas implican instalar un sensor dentro del neumático, con una pantalla digital remota que indica la presión de los neumáticos.

6. Equilibra el peso del RV. Esto mejorará la conducción y reducirá el desgaste de los neumáticos. El RV debe cargarse en función de su capacidad y distribución de peso, incluyendo el peso de los vehículos o remolques, la carga en el baúl y el agua en los tanques. Para conocer los detalles de carga específicos de tu vehículo, consulta el manual del propietario que vino con tu RV.

7. Asegura tus pertenencias. Todos los artículos deben estar guardados y asegurados cuando el RV esté en movimiento, para garantizar que no se muevan en el interior. Esto incluye los elementos que están en los armarios.

8. Practica cómo conducir tu RV. Conducir un RV es muy diferente de conducir un coche o una camioneta. Por eso, es importante practicar. Cada tipo tiene sus propias peculiaridades, como las distancias de frenado, la altura máxima y el radio de giro. Empieza a practicar en un estacionamiento vacío con conos. Y pregúntale a tu concesionario si ofrecen clases.

9. Consigue una cámara trasera de seguridad. Si tu RV no está equipado con una cámara trasera de seguridad, añade una. Cuando conduzcas en reversa, pídele a un pasajero que se pare afuera con una radio de mano para vigilar los peligros que podrían aparecer en las zonas ciegas.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de septiembre de 2021 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.