Chiquis Rivera perdona a quienes no la supieron amar y a quienes la hicieron llorar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Chiquis Rivera es una de las estrellas consentidas del público latino. La hija de Jenni Rivera siempre da de que hablar en cada uno de sus pasos personajes y profesionales.

En lo profesional, Rivera goza de una carrera exitosa colaborando con algunos de los artistas top del momento. Lamentablemente, su vida amorosa no ha corrido con la misma suerte. Chiquis está saliendo de un divorcio de Lorenzo Méndez con quien estuvo casada menos de un año cuando ya presentaban problemas.

Tran un truene grande se reconciliaron solo para terminar una vez más semanas después y esta vez de forma definitiva. Sin embargo, Chiquis es una mujer que toma toda experiencia como un momento de aprendizaje para crecer personalmente.

Esta semana, la intérprete de “Animate y Verás” publico un Twitter un mensaje emotivo en donde perdona a todas las personas que le han hecho daño así como las que la han hecho llorar.

“Le deseo lo mejor a los que me hicieron llorar. Le mandó luz a los que no valoraron mi amistad. Mucho amor a los que no supieron amar como yo amo… y un fuerte abrazo a los que me critican sin realmente conocerme. Los perdono, no por ustedes si no por mi salud mental y emocional“, escribió Chiquis.