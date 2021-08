¿Dictador en la selección de Países Bajos? “Los jugadores tienen que acostumbrarse al régimen”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El entrenador Louis van Gaal explicó este martes, en su primera rueda de prensa como seleccionador de Países Bajos, que los futbolistas de la “Oranje” “tienen que acostumbrarse al régimen de Van Gaal”.

“Creo que los jugadores me perciben como estricto, porque los medios de comunicación siempre me muestran así. Yo también me considero estricto, pero al mismo tiempo justo y honesto”, aseguró Van Gaal, que repite por tercera vez como seleccionador de su país.

Louis van Gaal puso la firma y selló su llegada a la Selección de los Países Bajos. Será su tercera etapa al mando del seleccionado naranja. pic.twitter.com/qnDFruTY7E — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2021

El extécnico del FC Barcelona y del Manchester United dijo que ya ha hablado con cinco internacionales neerlandeses y que tres de ellos le han asegurado que lo quieren al frente del combinado nacional porque “necesitan claridad”.

“No tengo que demostrar mi valía. Fueron conversaciones muy bonitas, duraron mucho tiempo. No creo que haya seleccionadores que hablen con un jugador durante más de una hora”, aseguró.

Durante la rueda de prensa, Van Gaal se mostró irónico con los periodistas, a los que llamó en varias ocasiones “mis amigos de los medios”, e hizo referencia a una polémica sucedida justo después de la eliminación de Países Bajos en la Eurocopa.

En un discurso a las jugadoras de la selección femenina de fútbol, Van Gaal dijo que “un montón de estrellas glorificadas no pudieron hacerlo en la Eurocopa”, unas declaraciones que se interpretaron como una crítica directa a los internacionales de Países Bajos.

💬 Louis van Gaal explicó este martes, en su primera rueda de prensa como seleccionador de Países Bajos, que los futbolistas de la 'oranje' “tienen que acostumbrarse al régimen de Van Gaal”https://t.co/wnuDZl3UOT — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 17, 2021

“Los medios pensaron de inmediato: Oh, se refiere a la selección neerlandesa. Pero no dije “la Oranje”, sino “en la Eurocopa”. Tenía en mi cabeza a Francia y Portugal, no al equipo nacional holandés”.

Van Gaal sucede a Frank de Boer como seleccionador después del fracaso de Países Bajos en el torneo continental, en el que cayó eliminado en octavos de final, y tiene como primer objetivo clasificarse para el Mundial de Catar 2022.

El seleccionador sugirió que el equipo no cambiará mucho en esos primeros partidos y lamentó el poco tiempo de margen con el que cuenta para prepararlos. “Cuando ves mi carrera, sabes que mis primeros meses nunca son buenos. Los jugadores tienen que acostumbrarse al régimen “Van Gaal””, dijo el técnico.

“Mi objetivo personal es convertirme en campeón mundial. Quiero transmitir eso a mis futbolistas. Pero no lo hago por mí mismo, sino para ayudar al fútbol neerlandés. Si estuviera en el puesto de la federación, también me habría escogido a mí mismo, por eso dije que sí”, explicó.

“Si me preguntas personalmente, creo que uno debe vacunarse. No solo por ti, sino también por los otros, pero ¿quién soy yo para decir algo sobre eso como seleccionador nacional? Creo que el primer ministro debería hacerlo”, dijo Van Gaal.