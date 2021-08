Mientras muestran a Chyno progresando, Nacho aseguró que no está bien

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de que viéramos a Chyno Miranda en ‘Premios Juventud’ sin poder casi caminar, perdido al cantar, y muy repetitivo en sus palabras producto de la ansiedad, comenzaron a publicarse una serie de videos diarios donde se muestra su progreso.

Tanto en su cuenta de Instagram, como en la de su esposa Natasha Araos lo vemos haciendo ejercicio, comiendo sano, tomando clases del habla y de rehabilitación, y hace unos días lo vimos hasta manejando.

Sin embargo, todo lo que vemos aparentemente no sería tan así. Este fin de semana Nacho Mendoza le dio una entrevista al periodista venezolano Luis Olavarrieta, para su canal de Youtube, y allí aseguró que Chyno no está bien.

“Él no está completamente claro, él está viviendo etapas de confusión en su mente, y quiero decirlo porque hay mucha gente que no entiende la condición que tiene y él está mucho más vulnerable a críticas y ataques, porque no está completamente enfocado y restablecido“, le dijo el cantante al periodista.

“Tener conversaciones con él de proyecto es contar con él asintiendo, en positivo, pero muchas veces está en automático, y es la realidad… No quiero revelar muchos de los síntomas que él está padeciendo en estos momentos, es difícil tener una comunicación concreta con él“, terminó redondeando Nacho.

En la entrevista, hablaron de su momento actual, del escándalo cuando comenzó su romance con Melany Mille, su actual pareja y madre de su única hija mujer, Mya. De política y por supuesto de Chyno.

Olavarrieta comenzó cuestionándolo sobre la amistad, sin en verdad ahora sentía que era su amigo, cuando en más de una ocasión había dicho que no.

“Yo he aprendido en todo este tiempo que amigo no es el que recibe la amistad, sino el que da la amistad, entonces es una decisión que tiene que ser validada por el tiempo… Por muchos años yo decidí ser compañero de Chyno, no amigo, a pesar de esa decisión, ambos nos dimos cosas positivas… No me siento en la tarea de reconquistar porque no le debo, yo le di mi musa, mi música y mis canciones y viceversa, y eso nos formó primeramente como artistas nacionales, y después en todo el mundo. Cómo yo no puedo sentir agradecimiento por él“, explicó Mendoza.

Pero según él, con el tiempo decidió elegirlo como amigo y más en estos tiempos tan difíciles para Chyno, por eso dijo que cuando le propusieron que su segundo disco, de este actual contrato, lo hiciera con diferentes cantantes, él pidió que todo íntegro fuera con su ex compañero de dúo.

“Quizás hay personas que lo han acompañado un montón de tiempo y hoy no están, que disfrutan de tus triunfos, de tu salud, de tu energía pero no son capaz de acompañarte en los momentos adversos“, sentenció.

Fue allí en donde periodista y entrevistado entraron en un terreno, que dejó entrever en la entrevista que le hizo Raúl González en ‘Despierta América’, pero que por cuestión de tiempo se perdió: su relación con el entorno de Chyno.

“El tiempo de distancia me hizo perder la jurisdicción, y es complicado porque yo quisiera hacer más, y si hay personas de su familia que está escuchando esto, yo sé que ellos saben que yo quiero hacer más, aportar más… En este momento es difícil tener esa posibilidad, porque no he establecido conexión con las personas que hoy laboralmente lo rodean“, dijo Nacho sorprendiendo a Olavarrieta.

“Cuando nosotros somos artistas las personas que nos rodean son de apoyo laboral, no necesariamente están contigo por lo que eres internamente, por tu corazón, por lo que eres como ser humano… Las personas están con nosotros por lo que podemos dar, no por quienes somos. Como hoy su entorno es ajeno a mí no tengo manera de acercarme“, explicó Mendoza.

Nacho dijo que este ‘entorno’, que aclaró que es laboral y no persona, dejando por fuera a Tashie en esto, lo tiene blindado y al Chyno no estar en condiciones de poder tomar decisiones, y al no poder negociar con esta gente, la relación es parcial.

“Estoy completamente abierto a hacer giras con mi compañero, hacer disco, pero no quiero presionar, quiero que esté bien“, dijo.

¿A qué o a quién se refiere Nacho cuando habla del ‘entorno’? Aunque no dio nombres, sí es cierto que Chyno cambió de manager, su actual equipo está encabezado por Julio Ducharne, y todos los amigos que solemos ver en las historias tanto de Natasha como de Chyno.

Ducharne habría sido contratado por Natasha, y fue en enero de este año que comenzó a trabajar con Chyno siendo, hasta el momento el único artista que maneja.

¿Qué es lo que tiene Chyno?

Luego de pasar por el COVID-19, tuvo una neuropatía periférica que lo dejó, entre muchas cosas, sin caminar, sin poder hablar. En septiembre del 2020 le dio una encefalitis, que es una inflamación del cerebro, algo que empeoró su estado de saludo y debió entrar en un coma inducido.

Y desde ese momento tuvo que comenzar a aprender todo desde cero: caminar, hablar, razonar algo que le provoca mucha ansiedad.

¿Quién tiene la verdad? El tiempo lo dirá…

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA DE NACHO CON LUIS OLAVARRIETA: