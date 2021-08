Adamari López es criticada por su colorido mini vestido: ‘¿Ese vestido no es de Alaïa?’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López ha sido fuertemente criticada por su más reciente outfit durante la transmisión del matutino “Hoy Día” por Telemundo.

Algunos de los televidentes del programa de “la chaparrita” consentida no les ha agradado en lo más mínimo su colorido mini vestido, pues de inmediato empezaron a enviarle fuertes comentarios por medio de la cuenta de Instagram.

La actriz a quien recientemente sus fans tuvieron la oportunidad de verla nuevamente retomar la actuación con el proyecto de la “Suerte de Ada“, se lució con una enorme sonrisa en el set, presumiendo su nueva figura muy orgullosa de su gran logro.

Pero el que irradiara buenas vibras no logró el evadir algunos comentarios negativos, por parte de usuarios que no les ha parecido la imagen que ha proyectado, con su look veraniego lleno de colores radiantes, que realzaba su diminuta cintura y sus espectaculares piernas.

Y es que los ‘haters‘ de la puertorriqueña que recientemente ha anunciado será juez dentro del nuevo reality producción de Telemundo “Así se baila“, no le ha gustado el mini vestido, incluso algunos dijeron que si no era de su hija Alaïa.

“Que feo le queda vestidos de niña tiene que buscar que alguien le aconseje viste malísimo“, “Trajecito de niña y la cara y cuello de madurita“, “¿Ese vestido no es de Alaïa?“, expresaron algunos usuarios en Instagram.

Pero no todo ha sido malo ya que sus followers han salido a su defensa y no pararon de enviarle lindos mensajes y uno que otro piropo, incluso hubo quienes la ven como una fuente inspiración y motivación a seguir adelante y cambiar su estilo de vida por uno más saludable.

“Muy bonitos los colores, alegran la mañana“, “Señores no critiquen tanto eso es malo, que se vista como ella le plazca, es su vida y no debemos entrometernos en otras vidas que no sea la nuestra“, escribieron algunos seguidores.