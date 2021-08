Áreas del Sur de Los Ángeles reciben ‘hotspots’ gratuitos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras 17 meses de pandemia y a paesar del regreso a clases, miles de alumnos de bajos recursos de toda la nación aún carecen de acceso a Internet y a la tecnología adecuada, un problema conocido como la brecha digital.

En Los Ángeles una de las áreas más afectadas son las ciudades primordialmente latinas del sureste como Bell, Bell Gardens y Commerce.

Para abordar la brecha digital, la compañía AT&T invirtió hace poco $2,000 millones para brindar -por los próximos tres años- a las comunidades históricamente desatendidas un acceso a Internet de banda ancha económico y confiable.

Esto es parte del programa del gobierno federal de Beneficios de Emergencia de Banda Ancha (EBB) el cual brinda Internet de alta velocidad a bajo costo o incluso gratis a las familias que califican.

Como parte de la inversión, AT&T está entregando de manera gratuita

hotspots a los más necesitados a través de organizaciones sin fines de lucro. La iniciativa durará por 12 meses.

Los hotspots son puntos de acceso a Internet, que utilizan tecnología WiFi, a través de una red de área local inalámbrica y mediante el uso de un router conectado a un proveedor de servicios de Internet.

En el sureste, la organización Southeast Community Development Corporation (SCDC) recibió 500 hotspots, de los cuales ya entregó casi 300.

Emma Hernández, directora ejecutiva de SCDC organización que aborda cuestiones de desarrollo económico desde una perspectiva regional, dijo que estas ciudades continúan atrasadas en la tecnología por tres razones: las familias no tienen computadoras en casa; quienes tienen computadoras no tienen alfabetización digital y por ello no saben cómo usarlas; y por el alto costo del Internet.

“Entonces nosotros los ayudamos a conectarse a programas de bajo costo y con AT&T tuvimos la buena oportunidad que ellos pudieron donar los 500 hotspots para los estudiantes con 12 meses de internet de servicio”, dijo Hernández.

Agregó que un malentendido común que existió durante la pandemia fue el creer que las familias ya tenían computadoras e internet debido a que los hijos en edad escolar recibieron sus computadoras por parte de la escuela.

“Pero esas las tienen que devolver cuando llega el verano o cuando cambian de escuela”, explicó.

“La otra cosa es que las familias no se sienten a gusto usando las computadoras con actividades que no son académicas como pagar facturas o tomar otras clases después de escuela. Entonces es importante que ellos tengan su propia computadora y su propio hotspot”.

En busca de los más necesitados

Hernández dijo que buscaron a las personas para entregar los hotspots mediante las escuelas del kínder al 12 grado. Se enfocaron principalmente en los estudiantes que estaban avanzando de la escuela primaria a la intermediaria y de la intermediaria a la preparatoria debido a que ellos deben regresar los equipos a sus escuelas.

“También buscamos a estudiantes cuyo internet no les funciona bien y nosotros les dimos otro hotspot”, agregó.

“La otra cosa es que hay familias que tal vez tienen internet en casa pero a los niños los cuidan en la casa de la abuelita u otro lugardonde no hay internet, entonces esos lugares buscamos”.

Al tener los hotspots,los estudiantes y sus familias tienen la oportunidad de participar en programas educativos como aprender acerca de coding, robótica o clases de tutoría. Los padres ya tienen acceso para pagar facturas en línea o tomar cursos de interés personal o hasta para aprender otro idioma.

“En el verano había estudiantes que querían participar en actividades en línea pero no pudieron porque no tenían internet”, dijo Hernández. “Creo que el cambio más grande es de los padres que se sienten con más confianza de que tienen el internet y ya no se sienten defraudados”.

La presidenta de AT&T California, Rohnda Johnson dijo en un comunicado que las organizaciones como SCDC son fundamentales para servir y apoyar a algunos de los estudiantes con mayor riesgo en todo California.

“Al ayudar a expandir la conectividad para los estudiantes que atiende SCDC podemos desempeñar un papel en la reducción de la brecha de educación y ayudar a abordar las desigualdades asociadas con el aprendizaje virtual”, dijo Johnson.

Todavía no es seguro que pasará una vez que culmine el periodo de los 12 meses de internet gratuito pero mientras tanto la organización SCDC continua buscando programas que ayuden a las familias de bajos recursos como lo ha hecho AT&T.