Laura Prepon es la última celebridad en darle la espalda públicamente a la Cienciología

En los últimos años varias celebridades se han ido desvinculando públicamente de la iglesia de la Cienciología. Algunas, como la actriz Leah Remini -íntima amiga de Jennifer Lopez– se han convertido en el azote de la organización al denunciar públicamente sus supuestos abusos tras desvincularse de ésta, y otras, como el matrimonio formado por Will y Jada Pinkett Smith, se han limitado a desmentir tras años de rumores que sean miembros practicantes.

La actriz Laura Prepon, conocida por su rol estelar en la serie “Orange is the new black”, ha sido el último rostro conocido en pronunciarse acerca de la Cienciología para aclarar que ella la abandonó hace cinco años. “Siempre he sido muy abierta de mente, incluso desde que era una niña. Fui criada como católica y judía. He rezado en iglesias, he meditado en templos. He estudiado la teoría china de los meridianos. No he practicado la Cienciología desde hace casi cinco años y ya no forma parte de mi vida”, aclaró en una entrevista a la revista People.

El esposo de Laura nunca siguió el movimiento religioso, y ahora los dos han volcado sus inquietudes espirituales en otras prácticas no religiosas: “Meditamos a diario y me gusta mucho, porque me ayuda a escuchar mi propia voz y además se trata de algo que podemos hacer juntos”, explicó.

