¿Podrían los votantes latinos hacer la diferencia en la elección de destitución?

Foto: Pablo Unzueta for CalMatters / Cortesía

Como instructora de ciencias políticas en Fresno City College, Esmeralda Soria preguntó recientemente a sus estudiantes si sabían que los californianos pronto votarán si deben destituir al gobernador Gavin Newsom de su cargo.

“La mayoría de mis estudiantes ni siquiera sabía que estaban a punto de recibir las boletas por correo”, dijo. “Algunas personas ni siquiera saben qué es una destitución“.

Un gran número de los estudiantes de Soria, como la mayoría de los electores que representa en el Concejo Municipal de Fresno, son latinos, un grupo que podría ayudar a decidir el resultado de la elección revocatoria.

Los latinos son el grupo étnico más grande de California en 39% de la población, y una proporción creciente del electorado en aproximadamente el 28% de los votantes registrados.

Este grupo étnico se ha enfermado y afectado financieramente de manera desproporcionada por la pandemia de coronavirus que cambió el panorama político de California y alimentó el impulso por retirar a Newsom. Los demócratas que quieren mantener a Newsom en el cargo y los republicanos que intentan derrocarlo están compitiendo por los votos de los latinos en las elecciones del 14 de septiembre.

Sin embargo, la pregunta más importante podría ser: ¿cuántos latinos votarán?

Hasta ahora, Soria no ha visto a ninguna de las partes tener un gran impacto en su comunidad.

“Si estoy pensando en la gente de los vecindarios que represento, para los latinos, no se habla mucho sobre (la destitución)”, dijo Soria. “La gente está un poco desconectada”.

Los partidarios de Newsom están tratando de revertir esa falta de conciencia y entusiasmo. La razón por la que la elección se muestra ahora como una carrera reñida – con el 47% de los votantes más probables diciendo que quieren destituirlo, y el 50% diciendo que quieren retenerlo- se reduce a la diferencia entre quién es registrado para votar en California y quién es más probable que vote en la revocatoria.

Si los demócratas resultan como lo hacen en las elecciones regulares, Newsom probablemente sobrevivirá. Pero 2 millones de votantes firmaron la petición para destituirlo, y son la base de un enérgico movimiento anti-Newsom.

Aunque California es abrumadoramente un estado azul con un electorado multirracial, los investigadores de UC Berkeley y de UCLA descubrieron que es probable que los conservadores y los votantes blancos dominen en la revocatoria, mientras que los votantes de color tienen menos probabilidades de votar en las elecciones fuera de temporada.

“Los latinos de California siguen siendo un electorado demócrata confiable y predecible”, dijo Mike Madrid, un consultor político republicano con experiencia en los patrones de votación de los latinos. “El desafío es: ¿cuál será la participación? Esa es realmente la pregunta para Gavin Newsom en este momento “.

Aguantando

Sofia Limón de Los Ángeles ilustra el desafío que tiene Newsom. El gerente de una zapatería de 25 años es un demócrata que dice que votó por Newsom en 2018. No está contenta con su desempeño laboral, piensa que él no ha hecho lo suficiente sobre el cambio climático o la falta de vivienda, en su opinión, pero cree que el retiro no tiene sentido.

Así que Limón posiblemente se quede fuera de esta elección.

“Teniendo en cuenta cómo se están perfilando los candidatos, no estoy muy segura de cómo voy a votar, o si votaré”, expresó.

“Los candidatos que están actualmente sobre la mesa, ninguno de ellos son personas por las que personalmente quisiera votar. No quiero que ninguno de ellos gane, tampoco es que me guste Gavin Newsom. Así que todavía no estoy muy seguro de lo que voy a hacer “.

Casi dos tercios de los latinos votaron por Newsom cuando fue elegido gobernador en 2018, y encuestas esta primavera mostró que la mayoría de los latinos quieren mantener Newsom en su cargo. Pero una encuesta reciente de Emerson College descubrió que los hispanos son el único grupo étnico con mayoría a favor de destituirlo, dando esperanza a los republicanos que intentan expandir su base de votantes para la revocatoria.

El primer anuncio que el candidato republicano Kevin Faulconer, exalcalde de San Diego, presentó fue en español y les dijo a los votantes que la destitución es “la mejor oportunidad” para arreglar lo que está mal en California.

Un nuevo anuncio de radio esta semana por un comité que respalda la destitución, recuerda a los votantes en español que “Newsom cerró nuestras escuelas locales mientras enviaba a sus propios hijos a una escuela privada exclusiva que permaneció abierta”.

El partidario del Recall y activista republicano Carl DeMaio lanzó una campaña denominada “Latinos por la destitución“ que ha estado promocionando en su programa de radio. Un episodio a principios de este verano presentó al miembro del Concejo Municipal de El Cajon, Phil Ortiz, diciendo por qué él piensa que los latinos deberían votar por la revocación.

“La pregunta que les hago a mis vecinos latinos es: ‘¿Ha mejorado su vida en los últimos dos o cuatro años?’”, dijo Ortiz. “Y la respuesta es no. Las personas de raza negra y latinas están siendo empujadas a la pobreza de forma permanente”.

El factor COVID

Los impactos desiguales de la pandemia de covid-19 también podrían determinar cuántos votantes latinos abandonan a Newsom. Los latinos han sufrido tasas desproporcionadamente altas de infección y muerte, en comparación con otros grupos étnicos en California.

Si bien los latinos constituyen el 39% de la población del estado, comprenden 55% de los casos de COVID y 46% de las muertes por el virus, según el Departamento de Salud Pública de California. Y, sin embargo, los latinos han recibido solo 29% de las dosis de vacunas de California hasta ahora.

Muchos latinos también recibieron un golpe financiero de los cierres de empresas durante la pandemia. Casi dos tercios de los latinos de California perdieron ingresos laborales el año pasado, según un informe del Instituto Económico Latino de California. Dice que el otoño pasado, el 43% de los latinos informaron tener dificultades para pagar los gastos del hogar.

“Es una comunidad que ha sido la más afectada”, dijo Antonio Villaraigosa, ex alcalde de Los Ángeles que se enfrentó a Newsom en las primarias de 2018.

Dijo que no estaba de acuerdo con algunas de las decisiones de Newsom durante la pandemia, incluyendo cierres de escuelas que se prolongaron durante más de un año en la mayor parte del estado, y restricciones sobre los servicios religiosos que finalmente fueron anuladas por la Corte Suprema de EE. UU.. Pero Villaraigosa dijo que se opone al Recall y quiere que Newsom permanezca en el cargo.

“La gente está luchando con la pandemia y sus secuelas, y la campaña tendrá que compartir con ellos lo que han hecho”, dijo Villaraigosa a CalMatters.

Aún así, los latinos que están más comprometidos políticamente tienen más probabilidades de votar por los demócratas y ven el retiro como un ataque partidista que podría llevar a un republicano a ganar la oficina del gobernador y promover políticas que son dañinas para las comunidades inmigrantes, dijo Manuel Pastor, profesor de sociología y director del Equity Research Institute de la Universidad del Sur de California.

Estos votantes también se enorgullecen de el nombramiento de Newsom de Alex Padilla como el primer senador latino de Estados Unidos en California, dijo Pastor, lo que ayuda a reforzar su apoyo al gobernador.

“Para aquellos que están menos comprometidos políticamente, ha sido un año difícil”, dijo. Y eso podría provocar apatía o enojo durante la elección especial.

Discurso promocional de Newsom

El gobernador ha estado tratando de demostrar lo que ha hecho por los electores con frecuentes eventos públicos en todo el estado. En una clínica de salud en Fresno el mes pasado, firmó un proyecto de ley ampliar el seguro médico de Medi-Cal para cubrir a inmigrantes indocumentados de 50 años o más, una de las principales prioridades del Caucus Latino de la Legislatura.

Dos semanas antes, en un centro comunitario latino en Los Ángeles, Newsom organizó una rally destacando los miles de millones de dólares para subvenciones para pequeñas empresas, alivios de alquiler y los cheques de $600 del estímulo de Golden State que firmó en el nuevo presupuesto estatal.

Ron Herrera, presidente de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, animó a la multitud cuando prometió luchar contra la destitución y presentó a Newsom usando la palabra en español para denominar a un guerrero.

“Se necesita una persona especial, un líder especial… Un guerrero, un luchador, para lograrlo ”, dijo Herrera. “Quiero agradecer personalmente al gobernador Newsom por todo lo que hace por las familias trabajadoras, por los trabajadores, tanto documentados como indocumentados”.

La campaña de Newsom está retratando la elección como un ataque de los republicanos, destacando el muro en un anuncio en español, y la necesidad de detener a “los republicanos de Trump” que están detrás de la revocatoria.

“Voté no”, dice Padilla, y agrega, en español: por correo o en persona.

En una reunión de Zoom la semana pasada con voluntarios de la campaña, Newsom mencionó que el líder original de la campaña de petición de destitución sugirió una vez en Facebook que los inmigrantes deben de tener microchip.

“Creemos en el pluralismo”, dijo el gobernador al advertir a los voluntarios que un republicano podría ganar la carrera si los demócratas no se presentan y votan.

“Celebramos la diversidad. Y rechazamos a la gente que quiere microchip a los inmigrantes. ¿Cómo se atreven a hablar de personas así?”.

Jessica Patterson, la presidenta latina del Partido Republicano de California, descartó el comentario del microchip. Los fracasos de Newsom que llevaron al estado a través de la pandemia, dijo, “son mucho más importantes que lo que alguien dijo hace años”.

“Los californianos han sido lastimados por este gobernador, ya sean los 20,000 dueños de negocios en el último año que han tenido que cerrar sus puertas permanentemente, los padres que tuvieron que ver a sus hijos terminar un segundo año con aprendizaje remoto, las personas que tuvieron que llamar a su gobierno, algunos por primera vez en sus vidas, para obtener el desempleo y no pudieron obtener una llamada telefónica de respuesta del EDD, mientras veían salir al menos $11 mil millones en fraude”, dijo.

“Todos estos son problemas muy serios y se ha ganado absolutamente este movimiento de destitución. No se hace un favor a sí mismo al no reconocer eso“.

Apelando a los latinos

Christian Arana, vicepresidente de la Fundación de la Comunidad Latina, dijo que ambas partes en la lucha por la revocatoria deberían involucrar a los californianos latinos como un bloque de votantes que es grande y diverso. Los latinos mayores pueden responder a mensajes conservadores o anuncios de televisión en español, mientras que los latinos más jóvenes son probablemente hablantes nativos de inglés, muchos de los cuales votaron por el senador Bernie Sanders de Vermont para presidente.

Los 8 millones de votantes latinos de California, señala, suman más personas que en el estado de Arizona. “Esa es una gran demostración del inmenso poder que tiene el voto latino en cualquier elección en el estado de California”, dijo Arana.

“Hemos sido una comunidad que ha estado viviendo en una sociedad que nos ha estado celebrando como esenciales, pero tratándonos como basura. Si me va a pedir que vote en esta elección revocatoria, ¿qué gano yo? Ambos lados de estas campañas necesitan martillar ese punto y realmente movilizar a esta comunidad“.

Arana se sorprendió de que la campaña de Newsom eligiera lanzar un anuncio anti-destitución del mercado con la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, que llegó en un distante tercero en las primarias presidenciales de California el año pasado. Fue Sanders, apodado “Tio Bernie” en algunas comunidades latinas, quien ganó aquí, en gran parte gracias a los emocionantes votantes, incluido Limon, la gerente de la zapatería en Los Ángeles.

“Los latinos realmente lo aman aquí. Realmente le habla a la generación más joven”, dijo Limon, recordando la energía que sintió en un mitin de Sanders el año pasado.

¿Una campaña de California pasaría por Sanders para respaldar a Newsom y la persuadiría de votar en contra de la destitución?

Limon no pudo decirlo con certeza, pero reconoció que “podría influir en mi forma de ver las cosas”.

CalMatters.org es una organización de medios de comunicación sin fines de lucro, no partidista, que explica las políticas públicas y los temas políticos de California.