Raúl Jiménez recibió ayuda de Petr Cech tras su fractura de cráneo

Raúl Jiménez comenzó su “segunda carrera” este fin de semana, cuando fue titular y jugó los 90 minutos en la primera jornada de la Premier League 21/22. El mexicano logró reponerse de una fractura de cráneo que pudo llevarlo a un retiro prematuro, así como le pudo pasar a Petr Cech, legendario ex-arquero del Chelsea que pasó por una situación similar y le brindó su apoyo durante el proceso.

En una entrevista, el delantero de El Tri contó una bonita anécdota que vivió durante su recuperación: “Petr me escribió y me dijo que si necesitaba o quería algo, él estaba allí“. Aunado a ello, el checo se acercó al hotel en el cual se hospedaba el doctor de Jiménez, con la finalidad de mostrarle el casco de protección que usó durante el resto de su carrera, para que así pudiesen aproximarse a la fabricación de una protección cómoda para el “Bombero”.

En 2006, Cech sufrió una fractura de cráneo tras recibir un rodillazo de un rival. Dicha acción casi le cuesta la vida. Estuvo tres meses de baja y desde entonces nunca dejó de utilizar un casco protector para prevenir otra lesión. Se retiró oficialmente al término de la temporada 2018/2019.

Raúl Jiménez confesó que él no usaría la protección si no fuese por la recomendación de los doctores del equipo, lo cual habla de lo bien que se ha recuperado de tan complicada lesión en menos de un año.

La estrella del Wolverhampton Wanderers volverá a jugar frente a su gente el próximo domingo, cuando los “Lobos” reciban al Tottenham en la segunda jornada de la Premier League.

🗣"He text me about what I needed and wanted and he was there."

Wolves striker Raul Jimenez revealed that former Chelsea and Arsenal goalkeeper Petr Cech gave him advice following his head injury. pic.twitter.com/qWagOtvubb

— Football Daily (@footballdaily) August 18, 2021