Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Jueves 19

Música indie en DTLA

La banda de rock alternativo Enjambre nació en Anaheim, y fue fundada por hijos de inmigrantes de Zacatecas, México. Sin embrago, encontraron el éxito y reconocimiento cuando regresaron a México, donde residen desde 2008. Ahora vuelven a su vieja casa, California, para ofrecer un concierto en The Regent Theatre (448 S. Main St., Los Angeles), donde darán un adelanto de su nuevo EP, que saldrá al mercado en septiembre. Hoy 7 pm. Boletos $22.50. Informes (323) 284-5727 y ticketmaster.com.

Danza al aire libre

Versa-Style Dance Company hará su debut en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd,, Beverly Hills) con el show Box of Hope, que fusiona sonidos antiguos de R&B y Motown mediante baile hip hop para explorar la raíz de las iniquidades y dificultades en el ahora volátil clima social, especialmente dentro de las comunidades latinas y afroamericanas más desfavorecidas. El show tendrá lugar en el Promenade Terrace del Wallis de hoy al sábado 8 pm. Boletos $35. Informes (310) 746-4000 y thewallis.org.

Folklor mexicano

Folclor mexicano, rocanrol, tex-mex, rock latino, reggae y cumbia son algunos de los ritmos que interpreta Jarabe Mexicano, una banda de músicos y cantantes que no solamente tienen una presencia carismática sobre el escenario, sino que armonizan tanto en inglés como en español; su talento los ha hecho merecedores de las audiencias de todo el país. Actuarán como parte del calendario de conciertos de The Muckenthaler Cultural Center (1201 W. Malvern Ave., Fullerton). Hoy 7:30 pm. Boletos $15 a $30. Informes (714) 738-6595 y themuck.org.

Música al anochecer

La banda local de ska y reggae, The Delirians, es parte de Sunset Concerts, la serie de conciertos que tiene lugar en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) cada año y que en esta ocasión regresa con shows presenciales. Este grupo, que nació en el este de Los Angeles, rinde tributo –con su propio estilo– a los ritmos jamaiquinos de ska y reggae de los años sesenta. Su sonido incluye elementos del soul, jazz, mambo y boleros, y cantan en inglés y en español. Hoy 8 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.

Música de Dylan

La serie Muse/Ique, que tiene lugar en el Chinese Garden Celebration Court del Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino) presentará en esta ocasión Dylan Goes Hollywood, un show en el que se evocarán las canciones de Bob Dylan y a la vez se explorará el trabajo que hizo el cantautor en la costa oeste para el cine de Hollywood. Hoy 6:30 a 9:30 pm. Boletos a partir de $75; incluye los dos siguientes shows en este museo. Informes (626) 405-2100 y huntington.org.

Reapertura de museo

Luego de una renovación que duró seis años y una inversión de 50 millones de dólares, el Santa Barbara Museum of Art ( 1130 State St., Santa. Barbara) reabrió sus puertas con galerías nuevas y ampliadas. Este año este recinto cumple 80 años de existencia, y en sus salones alberga una colección permanente de más de 25 mil objetos. Sus nuevas galerías están dedicadas al arte contemporáneo, la fotografía y los medios de expresión nuevos. Abierto martes a domingo 11 am a 5 pm, y jueves 11 am a 8 pm. Entradas $6 a $10; gratis menores de 6 años y estudiantes del condado de Santa Barbara de kínder hasta universidad. Informes (805) 963-4364 y sbma.net.

Sábado 21

Cine familiar

Aunque la OC Fair ya terminó, la serie de conciertos de esta popular feria continúa por el resto del mes. Uno de los shows que incluye el programa en el Pacific Amphitheatre (100 Fair Dr., Costa Mesa) es la proyección de “Toy Story”, cuya banda sonora será interpretada por la Pacific Symphony. La popular cinta de los estudios Pixar, ahora ya convertida en un clásico, es la historia de los juguetes de Andy, quien tendrá una fiesta de cumpleaños y recibirá nuevos juguetes, algo que tiene muy preocupados a sus viejos compañeros de juego. Sábado 8:15 pm. Boletos $20 a $65. Informes (714) 708-1500 y ocfair.com.

Regresan los boleros

El programa Boleros de Noche, que ha cautivado a las audiencias en los últimos años, regresa en su quinta edición al teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles) con un programa que incluye la participación de la cantante guatemalteca Gaby Moreno y el trío romántico Tres Souls, que abrirá la noche con clásicos como “Sabor a mí”, “Piel canela” e “Historia de un amor”. Sábado 8 pm. Boletos $50 a $80. Informes (323) 850-2000 y theford.com.

Domingo 22

Más folklor

También en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles) tendrá lugar LA Soundscapes: Fiestas de mi tierra, evento en el que la Pacifico Dance Company llevará a la audiencia a un recorrido al rico pasado cultural de México. Presentará bailes tradicionales, otros remozados y algunos estrenos. Domingo 10:30 am. Para todas las edades; antes del concierto habrá actividades manuales para niños. Boletos $15 a $30. Informes (323) 850-2000 y theford.com.

Martes 24

Márquez y Tchaikovsky

La violinista Anne Akiko Meyers estará bajo los reflectores durante un importante concierto que incluye la interpretación de Fandango, un importante nuevo concierto del mexicano Arturo Márquez, que está inspirado en el baile español que le da ese nombre. Gustavo Dudamel estará al frente de la Los Angeles Philharmonic en en Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles). El programa comienza con Prelude from Bachianas Brasileiras No. 4, de Villa-Lobos y continúa con Fandango. Concluye con la Symphony No. 5 de Tchaikovsky. Martes 8 pm. Boletos $8 a $127. Informes (323) 850-2000 y hollywoodbowl.com.