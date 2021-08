Con grandes penas en el alma, Ramón Ayala regresa a los escenarios

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los últimos meses han sido duros, bastante duros para Ramón Ayala.

Tan solo la semana pasada perdió a dos de sus seres más queridos, su hermana mayor –a la que consideraba como una madre– y al esposo de ella, quien había fallecido tan solo unos días antes.

“Faltaban unos días para que cumpliera 81 años”, dijo el venerado acordeonista en una entrevista desde Hidalgo, Texas, donde reside. “Estaba platicando con mis otras hermanas y de repente se sintió mal; murió de un infarto”.

Hace un año, su hermano José Luis, de 64 años, también murió luego de que se contagiara de covid. Él era el baterista de Los Bravos del Norte, la banda que acompaña a Ramón.

Y por si fuera poco, varios amigos y dos primos –hermanos entre ellos– de Ramón fallecieron también luego de haberse contagiado de coronavirus. Así que no es de extrañar que durante los meses más álgidos de la pandemia, Ramón no hizo más que “comer, dormir y ver televisión”.

Lo bueno es que no subió de peso. Y tampoco empeoró su salud debido a la diabetes que padece desde hace años.

“Nomás que sí ando un poquito malo de mis rodillas”, dijo el artista; “porque el cartílago se me acabó, y para subir escaleras sí batallo con eso”.

Las cosas no podían ser peores para este músico que cumplió 53 de sus 75 años como cantante y músico. Interrumpir más de medio siglo de actuaciones por todos los rincones de México y Estados Unidos fue devastador para él. En todos estos meses desde marzo de 2020, el pánico a contagiarse de covid le impidió siquiera usar la música como terapia.

“No grabé nada porque no me podía reunir con mis compañeros”, dijo el cantante. “Estuve encerrado en mi casa con mucho miedo porque no había vacuna”.

Pero desde enero de este año volvió a los escenarios, y aunque al principio no fue como él quería –porque solo tocaba frente públicos de 50 a 200 asistentes, cuando él está acostumbrado a actuar frente a audiencias masivas–, poco a poco los aforos se han ido regularizando como hasta antes de la pandemia. Este domingo actuará en California, el Pacific Amphitheatre como parte de los eventos musicales de la Feria del Condado de Orange.

“Adolorido [por las muertes de mis seres queridos], pero hay que trabajar”, dijo el músico, que en unos días grabará cuatro canciones originales que dará a conocer en sus redes sociales en los próximos meses.

Ramón reconoce que lo que más extrañó durante los meses en que no trabajó fue a su púbico “al que estaba impuesto por 56 años”. Por ahora no quiso hablar de festejos para cuando cumpla 60 años de carrera, aunque no perdió la oportunidad para sacar a relucir, a pesar de los momentos por los que pasa, su sentido del humor.

“Me voy a hacer más viejo, ¿qué más?”, dijo el llamado Rey del acordeón. “Y comprarme un andador porque ya no puedo andar”.

En detalle:

Qué: Ramón Ayala y sus Bravos del Norte

Cuándo: domingo 7:30 pm

Dónde: Pacific Amphitheatre, 100 Fair Dr., Costa Mesa

Cómo: boletos $41 a $217; informes pacamp.com