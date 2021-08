Sarah Jessica Parker encuentra reemplazo para ‘Samantha Jones’ en el reboot de ‘Sex and the city’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sarah Jessica Parker ha provocado revuelo entre los fans de la famosa serie que en estos momentos está siendo filmada para un reboot, pues ha revelado a una nueva integrante que se especula es el reemplazo del personaje de “Samantha Jones“.

Luego de toda la polémica que ha envuelto esta nueva etapa de la serie “And Just Like That“, al ser revelado que la actriz Kim Cattrall no se sumaria a este nuevo proyecto, por las diferencias que han existido entre las dos actrices en el pasado y el que los fans estén planeando ‘boicotear’ el proyecto, se anuncia que hay una nueva integrante para el ‘cuarteto’ de amigas.

Se trata de la actriz Nicole Ari Parker, hasta el momento no se han dado a conocer todos los detalles pero se sabe interpreta a “Lisa Todd Wexley” y se ve que se lleva bien con todo el reparto pues ya se han filtrado algunas fotos de las grabaciones y aparece el grupo de amigas juntas y felices.

La noticia la ha dado Parker en su cuenta de Instagram donde ha dedicado varias publicaciones donde comparte un detras de camaras de las filmaciones y donde se ha podido ver interactuar a las tres grandes amigas “Carrie“, “Charlotte” y “Miranda” al lado de su nueva gran amiga “Lisa“.

Ante esta situación muchos seguidores de la serie han expresado su descontento y tristeza de que el popular y controvertido personaje que interpretará Cattrall no se integrará al revival y así lo han dejado saber en los comentarios de la publicación, pues corrían rumores de que se pudiera integrar, pero no hay nada confirmado.

La serie se estima pueda ser estrenada a finales de este 2021 por la plataforma de streaming de HBO Max.