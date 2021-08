Sin Messi ni CR7: UEFA nominó a De Bruyne, Kanté y Jorginho al Jugador del Año

UEFA presentó a los nominados al Jugador del Año de la temporada 2020/21. Tres mediocampistas de la Premier League pasaron el corte: Kevin De Bruyne (Manchester City), N’Golo Kanté y Jorginho (Chelsea). No figura ningún delantero, y por segundo año consecutivo, no figuran ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo.

Kanté y Jorginho fueron campeones de la UEFA Champions League, con el Chelsea. Ambos fueron claves en el transitar de los ingleses hacia la máxima gloria continental. Además, Jorginho seguramente sumó más méritos tras titularse también en la Eurocopa 2020, con la selección de Italia.

Por su parte, Kevin De Bruyne lideró al Manchester City a titularse en la Premier League, y posteriormente cayó en la final de la Champions justamente ante sus dos rivales de turno en la disputa por el mencionado premio.

🏅 The nominees for the 2020/21 UEFA Men's Player of the Year award has been announced. Which midfielder gets your vote?#UEFAawards

— UEFA (@UEFA) August 19, 2021