La verdad sobre los automóviles usados certificados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Comprar un automóvil usado puede ahorrarte dinero y ponerte al volante de un modelo más lujoso del que podrías permitirte comprar si optaras por uno nuevo. Para quienes buscan arrendar un auto nuevo, comprar directamente un modelo usado puede ahorrar costos y eliminar las restricciones de millaje de un arrendamiento. Sin embargo, algunas personas tienen miedo de comprar un automóvil con un pasado misterioso y, por ese motivo, los fabricantes de automóviles crearon la designación de “auto usado certificado” (CPO).

Por definición, un automóvil CPO es un vehículo que ha sido examinado y se considera que está en mejores condiciones de funcionamiento que los otros vehículos.

“Con frecuencia, los vehículos CPO se seleccionan cuidadosamente, tienen menos millas recorridas y son vehículos más limpios con un historial sin problemas”, señala Alex Yurchenko, vicepresidente sénior de Black Book, una compañía de análisis y datos automotrices. “También están protegidos contra defectos y reparaciones costosas por una garantía extendida del fabricante”. Los autos CPO también pueden someterse a una inspección de varios aspectos para identificar sistemas o componentes que puedan necesitar reparación.

Los fabricantes suelen ofrecer algunos otros beneficios, que incluyen coches de préstamo gratuito, asistencia en la carretera, radio satelital gratuita (por tiempo limitado) y tasas de financiación con descuento para préstamos.

Todos estos pueden ser grandes beneficios, pero los compradores finalmente pagarán por ellos: los automóviles CPO pueden costar miles de dólares más que un automóvil usado común, incluso uno con un millaje similar. “La prima promedio para un automóvil mediano de 3 años es de aproximadamente $850”, cuenta Yurchenko. “Para un automóvil de lujo, la prima promedio es de aproximadamente $3,000”.

Sé escéptico, pero de modo saludable

Los concesionarios promocionan los automóviles CPO como la mejor opción debido a la garantía extendida, el estado casi perfecto y el ahorro en comparación con la compra de un vehículo nuevo. Sin embargo, los expertos en automóviles de CR consideran que un automóvil usado normal puede tener un mejor valor.

“Comprar un automóvil CPO es básicamente comprar una garantía extendida costosa para estar tranquilo frente a los problemas inesperados”, afirma Gabe Shenhar, director asociado del Centro de pruebas de automóviles de CR.

También existen varios grados de certificación. Un automóvil usado puede promocionarse como certificado, pero es posible que no cuente con el respaldo de un programa oficial de certificación del fabricante de automóviles. Algunos concesionarios “certifican” los automóviles ellos mismos o venden certificaciones de terceros. Estos tipos de programas de CPO conllevan riesgos.

Por ejemplo, podrías verte atrapado en un lío de papeleo cuando llegue el momento de hacer un reclamo de la garantía, especialmente si buscas hacerlo en un taller o establecimientos diferentes.

Debes conocer las diferencias de los programas y debes pedirle al concesionario que te proporcione la documentación oficial completa para saber qué tipo de garantía estás comprando. Además, no todas las certificaciones pueden transferirse de un propietario a otro. Ten esto en cuenta al comprar un automóvil usado a un particular.

Un mejor plan

Los expertos en automóviles de CR expresan que, en lugar de pagar una prima por un automóvil usado certificado, los consumidores que busquen el mejor valor deben ahorrar el dinero y usar nuestra lista para encontrar un automóvil usado no certificado que probablemente sea confiable. Luego, pueden guardar los ahorros para cubrir cualquier reparación que pueda necesitarse.

Si un vehículo usado no certificado todavía está cubierto por su garantía original, el comprador puede comprar una garantía extendida respaldada por la fábrica a un precio negociado, pero los expertos en automóviles de CR señalan que, en la mayoría de los casos, esta no es una inversión inteligente.

Antes de comprar cualquier automóvil usado, siempre debes solicitar a un mecánico independiente de confianza que lo inspeccione, confirme que todos los sistemas y los componentes están en orden y revise si hay daños o reparaciones ocultos. Ten cuidado: CR se ha encontrado con automóviles usados certificados que no fueron inspeccionados adecuadamente o que terminaron teniendo daños ocultos.

Otras precauciones a tomar: realiza una búsqueda en Internet del VIN (número de identificación del vehículo) completo para ver si aparece alguna información reveladora; ingresa el VIN en safercar.gov para comprobar si hay retiros abiertos y para comprar un informe de antecedentes del vehículo a un proveedor como AutoCheck o Carfax. (Aunque puede ser una herramienta útil, ten en cuenta que un informe de historial sin problemas no es garantía de que el vehículo nunca haya tenido un accidente).

Este enfoque de “hazlo tú mismo” podría ser toda la certificación que necesitas.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.