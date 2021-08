Sara Maldonado lo vuelve a hacer: presume sus torneadas curvas enfundada en traje de baño

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de una crisis en la que confesó que había perdido un bebé, Sara Maldonado luce renovada y mejor que nunca con una serie de intervenciones físicas.

Fue el pasado 3 de julio que la estrella de la pantalla chica anunció que se quitaría los implantes de seno que se había puesto hace más de 20 años. También indicó que se hará una lipoescultura para eliminar el exceso de grasa de la espalda.

“Decidí hacer esto público porque me considero una persona transparente y a veces las redes sociales nos engañan con tantos filtros… yo quiero ser transparente y mi cuerpo va a cambiar. Hace 20 años me hice una cirugía de busto, me puse unos implantes y he decidido quitármelos (…) Por recomendación de los médicos me voy a hacer una lipoescultura muy sencilla, me van a quitar los gorditos”, indicó Maldonado.

Tras varias semanas de recuperación, Sara Maldonado sorprendió al lucir su nueva figura. La propia actriz compartió con sus seguidores una serie de fotos en traje de baño en la que se ve su diminuta cintura y donde lució mucho más joven.

Los seguidores de Sara Maldonado, se volcaron en halagos hacia la famosa, quien recibió miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

“Que linda, ojalá puedas hacer un live para saber cómo estás”, “Por qué eres tan hermosa”, “Wow! Una foto que no necesita descripción!!!”, “Te ves espectacular hermosa”, “Que bonita te ves cuando sueltas”, y “Tan preciosa siempre”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Tras someterse a la cirugía, Sara Maldonado también mostró sin filtro los moretones que le quedaron en su cuerpo producto de dicha operación.

Sara Maldonado aseveró que quedó muy satisfecha con los resultados de las cirugías y aseguró que como parte del tratamiento postoperatorio, recibe masajes para moldear su cuerpo: “Bueno, llegó el momento de compartirles el primer video a nueve días de la cirugía… Estoy aquí en mi tercer masaje, estoy emocionada”.