Christian Estrada se convierte en padre y lanza una advertencia a ‘La casa de los famosos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La espera terminó para María Fernanda y Christian Estrada ¡Leonel nació el día de hoy!

Fue a través de las redes sociales que el controvertido modelo y actor reveló que su primer hijo llegó a este mundo durante las primeras horas de este sábado 21 de agosto.

Hasta la noche del viernes 20 la competidora de “Guerreros 2020” desconocía el momento en que su bebé llegaría al mundo, pero se dijo contenta y ansiosa por su llegada e incluso dejó ver la habitación del pequeño Leonel.

“Esperándote con todo mi amor, estoy llena de emociones, nervios, lloro de felicidad y a la vez no me la creo que pronto te tendré en mis brazos y te conoceré. ¿Te parecerás a mí? ¿A tu papá? Muero de emoción por ver tu carita Leoncito mío. Sé que no hay un libro, ni clases para ser perfecta, pero confío tanto en mi instinto que sé que nos vamos a acoplar fácil. Reviso mil veces la maleta, que si llevo todo. Repaso la lista para que no se me olvide nada. Así me traes cachorro mío”, escribió “Fer” una noche antes de la llegada de su hijo.

Más tarde Christian Estrada sorprendió a sus fans al publicar una serie de imágenes donde se le puede ver cargando a su pequeño retoño y un amoroso mensaje.

“Mi querido Leonel, quiero que creas en lo más profundo de tu corazón, que eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas, nunca perderás, simplemente ganarás o aprenderás. No puedo prometer esta aquí por el resto de tu vida, pero puedo prometer amarte por el resto de la mía. Con amor, tu papá. Ahora sí, a vivir la mejor etapa de nuestras vidas con tu mami hermosa”, escribió el estrenado papá.

Estrada también hizo uso de las historias de Instagram donde compartió imágenes desde el quirófano y fue ahí donde lanzó una fuerte advertencia a los participantes de “La casa de los famosos”.

“Ahora sí estoy más que listo Telemundo para ganar ‘La casa de los famosos’”, escribió al pie de una imagen donde se puede ver de fondo al pequeño Leonel y en primer plano a él con una enorme felicidad.

Amigos cercanos a la pareja, así como seguidores del también concursante de “Guerreros 2020” han deseado lo mejor en esta etapa que está por comenzar.