Chileno Ignacio Bahamondes conectó una patada letal que se convirtió en el KO del año en la UFC [Video]

Ignacio Bahamondes logró uno de los nocauts más espectaculares de los últimos años. En UFC Vegas 34, el chileno acabó la pelea con una patada giratoria que dejó frío e inmóvil en el octágono a Roosevelt Roberts.

El golpe letal ocurrió en los últimos segundos de la pelea. Cuando ambos parecían dejarse llevar hasta que sonara la campana, Bahamondes se giró y tomó desprevenido y sin defensa a Roberts, quien cayó de inmediato y quedó boca arriba en el suelo, totalmente fuera de sí.

Así fue como Ignacio obtuvo su primera victoria en la más grande compañía de artes marciales mixtas en el mundo. Vaya manera de impresionar al mundo de las MMA.

La foto del momento justo en el que el chileno conectó la patada es tan impresionante como el nocaut en sí. Lo conectó de lleno. No hay manera de resistir ante semejante golpe. Fue la patada letal y el KO del año en la UFC.

"I said **** it."

An incredible photo of an outrageous KO.

Ignacio Bahamondes got his first UFC win with six seconds remaining. pic.twitter.com/ojqJqAPnav

— UFC on BT Sport (@btsportufc) August 22, 2021