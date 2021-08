Criptomoneda: United Wholesale Mortgage, el segundo mayor prestamista hipotecario de Estados Unidos, aceptará criptos

El número dos en préstamos hipotecarios de Estados Unidos, United Wholesale Mortgage (UWM), anunció que antes de que termine el año 2021 tiene previsto aceptar criptomonedas como el bitcoin, como método de pago en sus sistemas.

Mat Ishbia, consejero delegado de la empresa, anunció la noticia al tiempo que revelaba que el segundo trimestre de este año la empresa prestamista obtuvo una ganancia neta de $138.7 millones de dólares.

De ser posible, esto convertiría a United Wholesale Mortgage, en la primera empresa de préstamos en aceptar bitcoins como método de pago.

Por ahora, la prestamista está en proceso de evaluación sobre la viabilidad para llevar esto a cabo y los requisitos que serían necesarios para aceptar las criptomonedas como pago de una hipoteca.

“We are evaluating the feasibility and requirements in order to accept cryptocurrency to satisfy mortgage payments.” – @Mishbia15

— United Wholesale Mortgage (@UWMlending) August 16, 2021