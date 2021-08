2 congresistas hicieron un viaje sin autorización a Kabul en medio del caos de retirada de EE.UU. de Afganistán

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los congresistas y veteranos de guerra Seth Moulton, demócrata de Massachusetts, y Peter Meijer, republicano por Michigan, viajaron a Kabul “en secreto” el martes, lo que provocó la ira de los funcionarios de la administración de Biden.

Los congresistas ahora están poniendo en duda la fecha límite de retiro planificada por la administración de Biden para el 31 de agosto.

“Como miembros del Congreso, tenemos el deber de supervisar el poder ejecutivo. No hay lugar en el mundo en este momento donde la supervisión sea más importante”, dijeron Moulton y Meijer en un comunicado conjunto el martes.

El viaje fue criticado por un funcionario del Departamento de Estado, citado por NPR, quien dijo de los congresistas: “Han optado por exponerse a ellos mismos, a nuestros miembros del servicio y a nuestros diplomáticos a un riesgo aún mayor, todo mientras potencialmente privan a los que lo necesitan de un asiento en un lugar seguro. ”

The Associated Press, que informó por primera vez sobre el viaje, agregó que otros funcionarios de la administración de Biden estaban “furiosos” por el viaje.

Moulton y Meijer defendieron su viaje a Afganistán.

“Realizamos esta visita en secreto, hablando de ello sólo después de nuestra partida, para minimizar el riesgo y la interrupción de las personas en el terreno, y porque estábamos allí para recopilar información, no para hacer tributos”, dice la declaración de los congresistas. “Salimos en un avión con asientos vacíos, sentados en asientos exclusivos para la tripulación, para asegurarnos de que nadie que necesitara un asiento lo perdiera debido a nuestra presencia”.

Today with @RepMeijer I visited Kabul airport to conduct oversight on the evacuation. Witnessing our young Marines and soldiers at the gates, navigating a confluence of humanity as raw and visceral as the world has ever seen, was indescribable. pic.twitter.com/bWGQh1iw2c — Seth Moulton (@sethmoulton) August 25, 2021

The world has truly never seen anything like what America is doing in Kabul this week—deeply tragic and highly heroic. Fear and desperation at their worst; hope and humanity at their finest. — Seth Moulton (@sethmoulton) August 25, 2021

We did this visit in secret to reduce risks and impact on the mission and we insisted on leaving in a plane that was not full, in a seat designated for crew so that we didn’t take a seat from someone else. — Seth Moulton (@sethmoulton) August 25, 2021

The acts of heroism and selflessness we witnessed at HKIA make America proud. — Seth Moulton (@sethmoulton) August 25, 2021

Los congresistas agregaron: “Después de hablar con los comandantes en el terreno y ver la situación aquí, es obvio que debido a que comenzamos la evacuación tan tarde, no importa lo que hagamos, no sacaremos a todos a tiempo, ni siquiera en septiembre 11. Triste y frustrantemente, sacar a nuestra gente depende de que se mantenga la extraña relación actual con los talibanes”.

El presidente Biden dijo el martes que Estados Unidos está en camino de irse de Afganistán antes de la fecha límite del 31 de agosto.

Los talibanes, que llevaron a cabo una toma enérgica de Afganistán la semana pasada, han dicho que no extenderán la permanencia de Estados Unidos más allá de fines de agosto y que si las fuerzas todavía están en el país más allá de esa fecha, habría consecuencias no especificadas.