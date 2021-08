Aumentan pago por vacunarse en Houston a $150 dólares; $100 por la primera y $50 en la segunda de Pfizer o Moderna

HOUSTON – Con la intención de motivar a personas para que se vacunen contra el COVID-19 el concejo de la ciudad aprobó un pago de hasta $150 dólares a individuos que reciban las dos dosis de las vacunas Moderna o Pfizer, según revelaron este miércoles las autoridades en Houston.

La decisión fue tomada con un apoyo de 15 a favor y dos en contra en la junta que se realizó en el Concilio bajo la supervisión del alcalde Sylvester Turner.

Con la aprobación los residentes de la ciudad podrán recibir el dinero a partir de este jueves.

JUST IN | Get vaccinated against COVID-19, get up to $150 in gift cards. The program in Houston was approved this morning. #KHOU11 @AdamBennettKHOU https://t.co/n6d33RKb05

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) August 25, 2021