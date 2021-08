¡Emergencia! Aterriza avioneta con falla mecánica en Freeway 5 en San Diego

Una avioneta tuvo que aterrizar de emergencia al medio día de este martes en el Freeway 5, cerca del recinto ferial de Del Mar.

El piloto tocó tierra en el lado sur de la Interestatal, al sur de la vía de la Valle, reportó la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Los dos ocupantes de la aeronave no resultaron lesionados y no se reportaron otros heridos por este incidente.

Se desconocen las causas de la falla mecánica de la avioneta por la cual tuvo que descender en el Freeway 5. Los oficiales cerraron el lado sur de la autopista.

Después de aterrizar en los carriles con dirección hacia el sur, terminó parcialmente apoyada sobre el muro de contención central. La aeronave presentaba daños en el ala derecha.

