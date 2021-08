Hispano tortura y estrangula a gatito recién nacido hasta matarlo; luego lo entierra en el jardín de su casa en Houston

HOUSTON – Un hombre del área de Houston ha sido acusado de torturar y sofocar a un gatito de apenas tres semanas hasta matarlo.

David Arias, de 27 años, de Houston, enfrenta un cargo de felonía por crueldad animal.

Oficiales del Departamento de Policía del Precinto 1 arrestaron el sábado al sospechoso en una residencia ubicada en la cuadra 8700 de la calle Cherie Grove Circle en el noroeste de Houston.

Según las autoridades, Arias después de haber torturado al gatito lo estrangulo hasta matarlo y luego lo enterró en el jardín de su casa.

A Arias se le entabló una fianza de $2,500, según documentos de la corte No. 337 del Condado Harris.

“Cuando ciudadanos reportan la crueldad, nos ayuda a nosotros a reforzar el mensaje que la crueldad a animales no es aceptable y que vendrán consecuencias serias por hacer un daño a un animal”, dijo Alan Rosen del Departamento de Policía del Precinto 1.

“If you see someone mistreating an animal, please report it ! We all must be the voices for our beloved animals! You can report animal cruelty to our hotline at 832.927.1659.” pic.twitter.com/K0ZshmoyBc

— Constable Alan Rosen (@ConstableRosen) June 23, 2021