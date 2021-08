Perdió la cabeza: Así fue la demencial petición del Agente de Haaland al Chelsea

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Chelsea reforzó su delantera con Romelu Lukaku, uno de los mejores delanteros de la actualidad. Sin embargo, antes de la llegada del portentoso atacante belga, los blues sondearon la posibilidad de traer a Erling Haaland, pero su agente, Mino Raiola, tuvo unas peticiones algo descabelladas.

Según Bild, las conversaciones entre Chelsea y Raiola no llegaron a ningún puerto debido a que el agente italiano exigió no solo un salario colosal para su futbolista, sino que además sus honorarios también eran sumamente elevados.

El medio alemán reveló que Raiola exigió un salario de 50 millones de euros por temporada para el delantero noruego, más un 5% de salario para él, además de una suma de 40 millones como honorarios.

TRUE ✅ Mino Raiola demanded a wages of €50m/year for Erling Håland from @ChelseaFC this Summer, in addition to agents fees of €40m — Christian Falk (@cfbayern) August 25, 2021

Sin embargo, el ex futbolista noruego Jan Aage Fjortoft llamó la atención al explicar que ni el Dortmund ni el Chelsea tuvieron ningún tipo de contacto por Haaland.

Ante la situación Christian Falk, responsable de Bild aseguró que las conversaciones sí existieron. “Hubo conversaciones, como las hubo con Barcelona y Real Madrid. El agente hablo de ‘ideas’. No hubo negociaciones oficiales porque ellos no tenían permiso en ese momento. El agente y los clubs hablaron en cualquier caso”.

Team Haaland has not negotiated with Chelsea. So your TRUE ✅ is NOT TRUE ✅ @cfbayern https://t.co/FwLAjNSpED — Jan Aage Fjortoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) August 25, 2021

Rápidamente Fjortoft replicó nuevamente y explicó que la portada Bild dice ‘fordert’ lo que inglés significa ‘demand’ (exigió en castellano).