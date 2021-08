VIDEO: Chicharito fue recibido con abucheos en el Skills Challenge previo al All-Star Game

Javier Chicharito Hernández volvió a aparecer en la MLS pero no fue recibido de la mejor manera. Entre silbidos y abucheos recibieron al mexicano cuando hizo acto de presencia en el Skills Challenge previo a lo que será el All-Star Game entre los mejores de la Liga MX y la MLS.

Hernández no estuvo presente en el Skills Challenge pero sí en el palco del Banc Of California Stadium, casa del rival directo de los Ángeles Galaxy, LAFC, y por eso fue abucheado.

El mexicano fue entrevistado por lo que salió en las pantallas del estadio y la afición no perdió la oportunidad para abuchearlo.

A pesar de eso, no todo fue negativo para el Chicharito, pues sí hubo aficionados que le regalaron halagos e incluso les pidieron fotos para el recuerdo.

Lots of excitement here for @CH14_ as he walks away from the @FOXSports commentary booth at the @mls vs @LigaBBVAMX all-star skills challenge. #LigaMXeng @CharlyFutbolUSA pic.twitter.com/ckoth9srBA

— Cesar Hernandez (@cesarhfutbol) August 25, 2021