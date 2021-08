Advierten que la tormenta tropical Ida en el Caribe puede llegar como huracán a EE.UU.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La tormenta tropical Ida se ha formado en el mar Caribe y y es posible que se organice como un huracán potencialmente importante que podría azotar Estados Unidos a fines de esta semana o principios de la próxima semana.

Aún no se ha determinado exactamente dónde y cuándo la tormenta tropical podría llegar a la costa de Estados Unidos que limita con el Golfo de México, y se espera que estos detalles se enfoquen mejor una vez que se ubique el centro del sistema, tal vez más tarde el jueves, según CNN.

And it's now Tropical Storm #Ida — as during this week convection/spin coalesced on the NE flank of the monsoon trough / tropical wave zone, which in turn influenced the expected future track. Upshot: a serious threat for the U.S. Gulf Coast. 🌀 pic.twitter.com/V0GobipX4Q — Stu Ostro (@StuOstro) August 26, 2021

“El centro de la [tormenta] pasará cerca de las Islas Caimán esta noche, la Isla de la Juventud y el oeste de Cuba el viernes, y se moverá sobre el sureste y centro del Golfo de México el viernes por la noche y el sábado”, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

A las 5 pm. ET, la tormenta estaba a unas 100 millas al oeste de Negril, Jamaica. Tenía vientos máximos sostenidos de 40 mph.

520 PM EDT Update: Air Force hurricane hunters find depression has strengthened into Tropical Storm #Ida. https://t.co/4LIsgbp8uT pic.twitter.com/WkPVKhOmKd — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2021

El Centro Nacional de Huracanes indicó en el parte de las 5 p.m. EDT, que la tormenta trae el riesgo de marejadas ciclónicas potencialmente mortales, vientos dañinos y fuertes lluvias y que ese riesgo está aumentando en partes de la costa norte del Golfo, especialmente a lo largo de la costa de Louisiana.

Here are the 5 pm EDT Thu, Aug 26 Key Messages for Tropical Depression #Nine. The risk of life-threatening storm surge, damaging winds, and heavy rainfall is increasing for portions of the northern Gulf coast, especially along the coast of Louisiana. https://t.co/yW0x72Kq47 pic.twitter.com/n45Bf64Q1y — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2021

“Existe el riesgo de una marejada ciclónica potencialmente mortal, vientos huracanados dañinos y fuertes lluvias el domingo y el lunes a lo largo de la costa norte del Golfo desde el Panhandle de Florida hasta la costa superior de Texas, con el mayor riesgo a lo largo de la costa de Louisiana”, advirtió el NHC.

Las condiciones ambientales están maduras para el desarrollo de ciclones tropicales, por lo que la posibilidad de que este sistema se convierta en un huracán es alta.

“Una vez que el sistema se traslade al Golfo de México, se espera que las condiciones sean propicias para un fortalecimiento adicional, y la rápida intensificación se muestra explícitamente en el pronóstico del NHC entre 48 y 72 horas”, dijo el NHC. “El pronóstico de intensidad del NHC acerca el sistema a la fuerza de un gran huracán cuando se acerque a la costa norte del Golfo el domingo”.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) tuiteó que ha creado una página para informar sobre la tormenta tropical Ida, que puedes consultar aquí:

Bookmark our one-stop resource web page for Tropical Storm #Ida info at https://t.co/Q7hJAcQl89 pic.twitter.com/ycCOWhHS24 — National Weather Service (@NWS) August 26, 2021

Los modelos de pronóstico por computadora y del NHC traen la tormenta a cualquier lugar desde el este de Texas hasta el este de Louisiana, por lo que aún hay que continuar las observaciones para ganar en precisión respecto a su fuerza y trayectoria, señaló CNN.