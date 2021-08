Preocupa al Ayuntamiento de Los Ángeles incremento de desechos en la vía pública

El Ayuntamiento de Los Ángeles mostró su preocupación por el incremento de la basura que se encuentra en áreas públicas de la ciudad.

De acuerdo con un informe, el vertido ilegal de desechos y artículos peligrosos en la vía pública se incrementó en un 450% entre 2016 y 2020.

Las autoridades votaron a favor este miércoles para convocar de nuevo a un grupo de trabajo interdepartamental para atacar el problema de basura ilegal.

En el informe previo, presentado por el controlador Ron Galperin, publicado en marzo pasado, la Oficina de Saneamiento de Los Ángeles enfrenta problemas para recolectar la gran cantidad de basura que se encuentra en las aceras, calles y callejones de Los Ángeles, que son inseguros para los residentes de la ciudad.

De acuerdo con datos oficiales, la cantidad de desechos sólidos recogidos por los servicios municipales de saneamiento aumentó de 9,200 toneladas en 2016 a 14,500 toneladas en los primeros ocho meses de 2020.

Today was #CleanCaliforniaDay! The @CaltransHQ hosted free dumping and litter cleanup events throughout LA County &statewide Wednesday for "Clean California Day."

In the City of LA, LASAN is responsible for collecting and removing all solid materials & waste across the City. pic.twitter.com/GRiefeCHKQ

