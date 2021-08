Aprovecha al máximo el espacio de almacenamiento en tu cocina

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

¿Parece que, sin importar cuánto guardes las cosas de manera ordenada en tu cocina, tus gabinetes están repletos y un grupo de pequeños electrodomésticos están ocupando todo el espacio de tu encimera?

No te preocupes: la solución puede ser más simple de lo que crees. Hablamos con expertos en diseño para que nos den consejos sobre formas fáciles de agregar espacio de almacenamiento en la cocina rápidamente. Y si estás pensando en un proyecto más grande para tu cocina, consulta nuestra guía para remodelar tu cocina sin gastar mucho.

Para obtener información sobre los electrodomésticos de cocina en las pruebas de CR, consulta nuestras calificaciones de electrodomésticos de cocina y guías de compra, que cubren cocinas, refrigeradores y lavavajillas, al igual que pequeños electrodomésticos como microondas, robots de cocina y freidoras de aire.

Carro de cocina con ruedas

Una isla integrada puede costar miles de dólares; un carro puede proporcionar un almacenamiento similar por unos pocos cientos. “Algunos tienen mesas plegables y taburetes escondidos”, dice Caroline Harmon, gerente de estrategia de tendencias de Lowe’s.

Compra carros de cocina: Amazon, Target y Wayfair.

Organizadores de gabinetes

Estas soluciones de reacondicionamiento “ayudan a aprovechar cada centímetro cuadrado de nuestros gabinetes”, dice Amy Tokos, organizadora con sede en Omaha, Nebraska, y presidenta de la National Association of Productivity & Organizing Professionals de los Estados Unidos. Sus favoritos incluyen bandejas Lazy Susans para gabinetes de esquina ciega, cajones desplegables para gabinetes bajos y expositores con niveles para despensas. (Revisa los elementos de almacenamiento sin los cuales los profesionales de la organización no pueden vivir.)

Compra Lazy Susans: Amazon, Bed Bath & Beyond y Walmart.

Compra expositores con niveles: Amazon, Target y Wayfair.

Cajón debajo del gabinete (toe-kick)

Estos cajones que se empujan para abrir aprovechan el espacio en la parte inferior de los gabinetes bajos. “[Es] un lugar escondido pero útil para almacenar artículos escolares”, dice Bailey Carson, experta en el hogar de Angi. Pueden costar desde $250, dependiendo de si necesita una instalación profesional.

Compra cajones toe-kick: Home Depot y Lowe’s.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.