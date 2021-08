Ida podría golpear Nueva Orleáns como huracán de categoría 3 este fin de semana

Con vientos máximos sostenidos de hasta 75 millas por hora, Ida se convirtió oficialmente en un huracán de categoría 3 durante su paso por Cayo Largo, en Cuba, así lo anunció el Servicio Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) este 27 de agosto. Los datos fueron confirmados por un avión cazador de huracanes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

El NHC prevé que Ida llegue a las costas de Louisiana este domingo 29 de agosto. Sin embargo, si se tiene en cuenta la trayectoria, lo más probable es que alcance también a Nueva Orleáns muy pronto.

1:15 PM EDT: Data from an Air Force Reserve Hurricane Hunter aircraft indicate that #Ida has strengthened to a hurricane, with maximum sustained winds of 75 mph. Tropical storm conditions are occurring on Cayo Largo, Cuba https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/aYXq5lRDq1

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2021