Nota de un médico sobre las pruebas de Covid-19

1. ¿Cómo hacerme la prueba de COVID-19 me ayuda prevenir la propagación del virus?

Hacerse la prueba de COVID-19 le ayuda saber si tiene coronavirus y evita que contagie a su familia, amistades y comunidad. Si da positivo, debe aislarse para que no contagie a otras personas. Informe a las personas con quienes ha estado para que se pongan en cuarentena y se hagan la prueba. Así es cómo podemos frenar la propagación del virus y prevenir futuras oleadas de COVID-19.

2. ¿Son diferentes los tipos de pruebas de COVID-19 en cuanto a su precisión? Si es así, ¿cuál es la mejor?

Hay dos tipos principales de pruebas de COVID-19: moleculares y de antígenos. Las pruebas moleculares (comúnmente llamadas “pruebas PCR”) son generalmente más precisas. Son procesadas en un laboratorio y usted recibirá sus resultados en pocos días. Las pruebas de antígenos, que a veces se les llama “pruebas rápidas”, pueden procesarse en cualquier lugar y los resultados se obtienen en unos 20 minutos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) recomienda hacerse varias pruebas de antígenos a lo largo de varios días para mejorar las posibilidades de identificar infecciones.

Y recuerde: independientemente del tipo de prueba COVID-19 que elija, tiene que dar una muestra de buena calidad para obtener resultados precisos. Si un profesional de la salud capacitado obtiene tu muestra, eso ayudará a asegurar que la muestra sea de alta calidad. Si usted mismo/a se toma la muestra de la nariz o boca, asegúrese de seguir cuidadosamente todas las instrucciones.

3. ¿Cómo puedo hacerme la prueba si el consultorio de mi médico no ofrece pruebas de COVID-19 o no tiene citas disponibles?

Si no puede conseguir una cita o si no puede ponerse en contacto con su médico, visite covid19.lacounty.gov/testing. Este sitio web tiene un selector de idioma y lo puede usar para encontrar un lugar cercano donde ofrecen las pruebas sin costo. Aunque no es necesario hacer una cita en muchos de los centros de pruebas administrados por el gobierno, hacer una cita le ayudará a esperar menos tiempo.

4. Si ya he recibido la vacuna contra COVID-19, ¿debo hacerme la prueba regularmente aunque no tenga síntomas? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que cualquier persona que presente cualquier signo o síntoma de COVID-19 deberá hacerse las pruebas, aunque ya esté vacunada o si tuvo el virus anteriormente. Y no olvide: aunque esté vacunado/a, debe hacerse la prueba entre 3 y 5 días después de haber estado cerca de alguien que ha sido diagnosticado con o podría tener COVID-19.