Luisiana y Misisipi en alerta máxima ante llegada del poderoso huracán Ida

Los gobernadores de Luisiana y Misisipi alertaron este domingo a la población de los peligros que acarrea el “extremadamente peligroso” huracán Ida, que se prevé llegará en las próximas horas a la costa de Estados Unidos con vientos de 150 millas por hora (240 km/h).

“Cuando las condiciones comiencen a deteriorarse, quédese en un lugar seguro. Mire las noticias locales, siga prestando atención a las advertencias de los funcionarios locales y no se ponga en peligro. Hoy no es el día para estar afuera”, dijo este domingo a través de Twitter John Bel Edwards, gobernador de Luisiana.

As conditions begin to deteriorate, stay in a safe place. Watch your local news, continue to heed the warnings of local officials, and do not put yourself in danger. Today is not the day to be outside. #lagov #lawx #Ida

⚠️ If you are in Hurricane #Ida ’s path, your only job right now is to stay safely in place. Find the safest place in your house, ride out the storm and stay there until the storm passes. ⚠️ #lagov #lawx

Edwards ya anticipó este sábado que Ida puede ser el peor huracán en golpear las costas de su estado desde mediados del siglo XIX, lo que llevó a miles de residentes a evacuar la zona en los últimos días.

El gobernador del vecino estado de Misisipi, Tate Reeves, recordó que Ida se convirtió esta madrugada en un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, aunque está solo a 7 millas por hora de alcanzar la categoría 5, la máxima en esta clasificación que mide los ciclones por la fuerza de sus vientos.

El gobernador dijo que se espera que el ojo de la tormenta toque tierra en el sur de Luisiana sobre la 1 pm hora local (2 pm EST).

#Ida has turned overnight into CAT 4. It’s moving fast & landfall of the storm’s eye is expected ~1pm today in south Louisiana.

Hurricane level winds possible as storm enters SW MS south of Natchez area in next 24 hrs.

Please be weather aware, get prepared, & watch for updates!

