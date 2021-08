Portero del Reims le pidió una foto a Messi con su hijo

El tan esperado debut de Lionel Messi por fin se dio y la euforia se desató, tanto por los fanáticos como por los mismos futbolistas, pues al finalizar el partido, el portero del Reims, Predrag Rajkovic, no pudo evitar su emoción de tener a ‘Leo’ al frente y le pidió una foto con su hijo.

Luego del pitazo final se pudo apreciar como Rajkovic, acompañado de su hijo se acercó al astro argentino para pedirle la foto. Messi aceptó gustosamente y así quedó inmortalizado el bonito momento en donde ‘Leo’ posó con el hijo del portero en brazos.

Rápidamente la foto se viralizó por todas las redes sociales, y se le reconoció, una vez más, la humildad al argentino.

Sin embargo, ese no fue el único momento emotivo que tuvo Messi en el partido, pues al terminar el compromiso se encontró con Thierry Henry, con quien compartió vestuario en el FC Barcelona y terminó firmando una pancarta con su nombre.

A quick selfie, a banner signing and bumping into Thierry Henry! 🤷‍♂️

A surreal ending for Leo Messi in his first game for PSG! #beINLigue1 #SDRPSG

Watch Now – https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/9WvAvcMpgJ

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 29, 2021