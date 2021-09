VIDEO: Celia Lora y Alicia Machado se pelean en ‘La Casa de los Famosos’

El nuevo reality show “La Casa de los Famosos” ya está dando de qué hablar a unas semanas de comenzar transmisiones, ya que reúne a algunos de los personajes más polémicos de la farándula. Ahora, Alicia Machado y Celia Lora protagonizaron una intensa pelea que ha llegado a incomodar a sus compañeros.

Tanto la hija de Alex Lora como Machado han estado involucradas en distintas controversias dentro de nueva adaptación de “Big Brother VIP”, pues ambas celebridades se han enfrentado con otros famosos que se encuentran en la casa. Esta vez, el choque de personalidades las llevarían a tener una disputa.

Desde la semana uno, la producción de Telemundo comenzó a adquirir gran relevancia después de que comenzaran a circular los rumores sobre que Kimberly Flores estaba engañando a Edwin Luna, vocalista de “La Trakaloza de Monterrey”.

View this post on Instagram

Y es que en la transmisión se ha visto a la influencer muy cerca de Roberto Romano. Hasta la propia Alicia Machado criticó la actitud de la esposa del cantante.

“Le vale… Es una señora casada con tres hijos, y el esposo es hiper mega recontra famoso. El señor es de un gremio de la música y ellos no son ningunos tontos. ¿A qué vas tú también y te le metes en su cama? O sea, yo no me le he metido en la cama a ninguno de los hombres” , dijo la actriz y modelo.

Esta semana, Celia Lora volvió a ser el centro de atención después de que declarara que demandaría a la producción de ‘La Casa de Los Famosos’, ya que censuraron su forma de vestir e incluso entraron a su casa para cambiar su ropa.

“Me quiero ir a mi casa… Lo que me hicieron de la ropa no tiene madre. Ahorita me acaban de decir que me ponga manga larga… En mi maleta tengo más cosas, pero no vas y te metes a mi casa… yo hasta los puedo demandar”, dijo Celia.