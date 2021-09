Alexanda Kotey: un miembro de ISIS se declara culpable de torturas y decapitaciones de rehenes de EE.UU.

Un miembro del grupo terrorista británico de Estado Islámico (ISIS) apodado “los Beatles”, se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos el jueves, de ayudar al grupo militante a torturar y asesinar a cautivos en Siria, incluidos cuatro estadounidenses, según NBC News.

El hombre, Alexanda Kotey, se declaró culpable de todos los cargos en un tribunal federal en Alexandria, Virginia.

BREAKING: A member of the British ISIS terrorist group dubbed the “Beatles” pleads guilty in U.S. court to helping torture and murder captives in Syria, including 4 Americans. https://t.co/MzOjzZHK9n

Las autoridades estadounidenses dijeron que él y otro miembro británico del grupo, El Shafee Elsheikh, estuvieron involucrados en los secuestros de rehenes internacionales, incluidos los trabajadores humanitarios Kayla Mueller y Peter Kassig y los periodistas James Foley y Steven Sotloff, de Estados Unidos.

Kotey y Elsheikh fueron acusados ​​de toma de rehenes con resultado de muerte, conspiración para cometer asesinato contra ciudadanos estadounidenses en el extranjero y conspiración para brindar apoyo material a terroristas.

Los fiscales han dicho que ambos hombres podrían enfrentar cadena perpetua.

El juez T.S. Ellis III le pidió a Kotey que se acercara al podio y se quitara la máscara. Cuando el juez le preguntó a Kotey si se había declarado culpable de los cargos del uno al ocho, Kotey respondió: “Sí”. Dijo que estaba consciente de que la sentencia mínima que enfrenta es cadena perpetua sin libertad condicional, según el comunicado del Departamento de Justicia.

Después de que haya cumplido 15 años en Estados Unidos, el Reino Unido podrá juzgarlo. Incluso si obtiene una sentencia menor en un tribunal británico, su acuerdo requiere que pase su vida tras las rejas.

Los familiares de los cuatro estadounidenses que estaban en el tribunal para escuchar la declaración de culpabilidad de Kotey rechazaron la oferta del juez de hablar con el acusado.

En una declaración posterior a la audiencia, Diane Foley, madre de James, señaló que la declaración de culpabilidad se produjo en el aniversario de la muerte de Sotloff.

Ella expresó su gratitud “a todos los involucrados en la captura de Alexanda Kotey, la investigación de sus brutales crímenes contra la humanidad y la defensa de su culpabilidad directa” en la muerte de su hijo, así como en las muertes de Mueller, Sotloff, Kassig y “e innumerables otros inocentes”.

“Esta responsabilidad es esencial… si nuestro país desea disuadir la toma de rehenes”, dijo Foley. “Me gustaría aprovechar este momento para suplicar a nuestro gobierno que dé prioridad al regreso de todos los ciudadanos estadounidenses secuestrados o detenidos injustamente en el extranjero. Los ataques a periodistas están en su punto más alto y nuestra crisis de rehenes en Estados Unidos es una epidemia silenciosa, de la que pocos son conscientes”.

La declaración de culpabilidad también marca una victoria para la oficina del fiscal de Estados Unidos en Alexandria, que fue la instancia que comenzó esta investigación, tras el secuestro de James Foley, según The New York Times.

As families of all four victims sat silently in the courtroom on Thursday, Mr. Kotey recounted calmly and without emotion his crimes and his involvement in the hostage-tasking schemes. https://t.co/CvIcWBRUkT

— Adam Goldman (@adamgoldmanNYT) September 3, 2021