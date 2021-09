Cristo Fernández transmite alegría con Dani Rojas en serie ‘Ted Lasso’ de Apple TV+

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una de las comedias más populares de Apple TV+ es “Ted Lasso“. La serie protagonizada por Jason Sudeikis gira alrededor del personaje titular que es un coach de futbol americano. Sin embargo, su vida da un giro completo cuando lo contratan para ser el entrenador de un equipo inglés de futbol soccer.

La comedia y diversión nace viendo como Ted Lasso navega este nuevo deporte sin conocerlo. Es una serie llena de valores y mensajes positivos. Uno de los personajes que ha cautivado de la serie es el de Dani Rojas, que lo interpreta el actor Cristo Fernández. Rojas vive bajo el lema de que el “futbol es vida”, algo que anima a su equipo a pensar en conjunto.

Cristo es un actor mexicano que estudió actuación en el Reino Unido. Es aquí donde recibió la gran oportunidad de ser seleccionado para participar en la serie multipremiada de Apple con un personaje que originalmente no era latino.

“El papel de Dani Rojas lo cambiaron por completo porque al principio era el antagonista, el sangrón, el arrogante y lo cambiaron a convertirlo. Después, me dieron el papel del islandés. Entonces de en vez de hacerlo islandés, lo hicieron mexicano y latino y estoy feliz por la oportunidad”, comentó el actor.

En cuanto a la frase que se ha convertido en lo que engloba la serie de “Ted Lasso”, Fernández no se acordaba de donde provenía. Cuando el llegó a estudiar los libretos, la frase era parte de ellos. No fue hasta que realizaron una sesión con el elenco cuando uno de los productores de la serie, Bill Lawrence, que reveló que fue un invento del propio actor.

“Bill Lawrence comentó que esa frase yo la inventé y que yo la inventé en mis audiciones”, contó Fernández. “Tuve que volver a ver [los video castings] y entender si sí es cierto no nada más me estaba botaneando. Y resulta que en la primera audición buscaban, tanto que interpretáramos las escenas pero que también platicáramos nuestras experiencias con el futbol. Ahí fue donde yo hablé del futbol y por eso dije que el ‘futbol is life’, porque para mí ha representado muchas cosas en la vida”.

La comedia ha sido todo un fenómeno de popularidad para la plataforma de streaming. Cristo nos contó que se ha dado cuenta de “la magnitud y la fanaticada” cuando viajó a Los Ángeles.

“Aquí es donde me han ubicado en la calle y me han felicitado. Lo que más me gusta es cuando la gente se acerca y te platica lo mucho que ha significado la serie para ellos. Es cuando le da mayor significado a todo el trabajo que hemos estado haciendo”, explicó.

La serie tiene un mensaje positivo y durante estos tiempos de tanta incertidumbre en el mundo, “Ted Lasso” da enseñanzas sobre como vencer las adversidades. El personaje de Cristo es igualmente auténtico e inspirador.

“Yo creo que Dani Rojas representa ese niño interno y esa alegría que todos tenemos por las cosas que hacemos. A veces el estrés de la vida cotidiana, el trabajo… aparece, pero siempre es bueno recordar esa alegría y ese gusto por lo que hacemos”, puntualizó Cristo.

“Ted Lasso” ya está disponible en Apple TV+.