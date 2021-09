VIDEO: Alicia Machado habla de más y ventila secretos de Danna Paola y Eleazar Gómez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al parecer ser amiga de la ex Miss Universo, Alicia Machado, no es garantía de discreción, y es que no deja de hablar de más mientras es parte del reality “La casa de los famosos”, la venezolana ventiló varios secretos sobre la relación que sostuvo Danna Paola con Eleazar Gómez, durante una charla con Tefi Valenzuela, quien, en 2020, denunció al actor de violencia intrafamiliar equiparada.

La venezolana recordó durante el reality, lo mal que la pasó Danna Paola por la forma en que Eleazar se comportaba con ella, mientras Valenzuela escuchaba atenta y asentaba con la cabeza por lo dicho de Alicia.

“Me provoca agarrarlo, porque todos nos dábamos cuenta. Un día la terminaba y delante de ella se besuqueaba con otras; y aquella muchachita hecha un mar de lágrimas. Se lo hacía para lastimarla, para molestarla”, contó muy enojada Alicia.

Sin miramientos, la ex reina de belleza tachó a Eleazar Gómez de “patán y majadero” por la forma en que trató a la intérprete de “Oye Pablo”, que solo es unos años menor que él.

“Gritaba, llegaba tarde, le aguantaba mucha majadería. Te tenías que mam&r una bola de pendejet#s que no sabían hablar y actuar, pero eran el galán del momento”, agregó molesta.

Finalmente, Alicia Machado comentó que cuando se enteró de lo que vivió Tefi no resultó algo extraño para ella, pues sabía el tipo de hombre que era Eleazar. Además de destacar que Danna Paola es sumamente talentosa y se convirtió en una gran estrella tras su tormentosa relación amorosa.

¿ROMANO RECHAZA A KIMBERLY FLORES POR ALICIA?

Luego de que sus actitudes cariñosas de Kimberly con Roberto, el actor trató de calmar a Machado: “No, no, Ali, no, no, para nada. Te juro que nunca fue por ahí, no. Bueno, pues, el ciego que agarra la pata de elefante dijo que era gordo y el que agarró la trompa dijo que era trompudo. No, no iba por ahí”, dijo el actor, en referencia a que se había creado un chisme, ya que se dice que Kimberly le robó un beso.

Alicia Machado no estuvo completamente segura de que así ocurrieron las cosas y le dijo a Roberto Roman que era evidente que Kimberly Flores quería algo más que una amistad con él: “Sé que tú no, pero la chava a estaba como que… ya se dio cuenta que no, o que ya como que se acordó que está casada, pero se le había olvidado”, dijo la ex reina de belleza.