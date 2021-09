VIDEO: Policía en Australia rescata a niño con autismo que estuvo 4 días desaparecido en un bosque

Un niño de tres años con autismo fue encontrado este lunes por las autoridades de Australia, luego de que el menor se perdiera por tres días. Durante ese tiempo, miles de samaritanos ayudaron a la policía y a los padres del joven hasta que un helicóptero dio con él mientras estaba tomando agua del riachuelo.

Anthony “AJ” Elfalak se perdió en la cercanía de la casa rural de su familia, en Putty, al norte de Sydney, la mañana del viernes. Debido a su condición, AJ no habla, lo que dificultó la búsqueda ya que no podía pedir ayuda.

“La tripulación de un helicóptero de la policía que sobrevolaba la zona lo vio sentado en aguas poco profundas en el lecho de un arroyo el lunes por la mañana a casi 500 metros de su casa”, dijo la superintendente de la policía local, Tracy Chapman.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j

— NSW Police Force (@nswpolice) September 6, 2021