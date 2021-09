Chicharito Hernández: “Soy un llorón”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Javier Hernández se ha convertido en uno de los futbolistas icónicos de México, por su personalidad, su trayectoria, y sobre todo por su aporte futbolístico, sin embargo, reveló que antes de llegar a Europa le afectaba mucho no ser convocado por la selección y confesó que es un llorón.

En un podcast del Manchester United, el delantero mexicano manifestó abiertamente que antes de convertirse en futbolista de los Red Devils no la pasaba bien ya que sufría una lesión en la ingle que impedía que lo llamaran a la selección de México.

Chicharito Hernández admite que es un “llorón” https://t.co/UsEIZwheBS pic.twitter.com/lLVJoKKGbV — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 7, 2021

“En esta etapa, estábamos en Jornadas dobles, por lo que el miércoles jugábamos contra Pachuca y luego el fin de semana íbamos a jugar al Puebla en casa. Entonces decidimos que iba al banquillo ante Puebla porque la convocatoria de la Selección Nacional era el jueves o viernes siguiente y mi nombre no estaba. Jugamos contra Puebla, ganamos 3-2, entré 15 o 20 minutos, no me lesioné, pero no estaba al cien por cien. Yo pensaba que necesitaba recuperarme, necesito ir a la Selección Nacional”.

También confesó que en esa época lloraba ya que aún no tenía garantizado un cupo con la selección de México y no tenía la cantidad de minutos suficientes para mostrar su valía.

“Cuando me subí al auto, estaba llorando, pensando: ‘¿qué va a pasar? Tengo mi segunda convocatoria la semana que viene y quiero ganar un lugar’. Porque, honestamente, soy un llorón y lo heredé por mi mamá porque lloramos por todo”.

Hernández recordó también cómo recibió, de boca de su padre, y también entre lágrimas, la noticia de que el Manchester United estaba interesado en él.

“Estaba en el asiento delantero llorando y solo imaginaba en mi mente futbolística, lo que va a pasar y cómo me voy a recuperar y cosas así y luego mi papá me da una tarjeta que dice: ‘Jim Lawlor (cazatalentos del United)’, pero tiene el escudo del Manchester United, y yo estaba como: ‘está bien, ¿qué quiere?’, y no me di cuenta de que en realidad era el Manchester United. Y mi papá empieza a llorar. Ver eso, fue como ‘wow’, comentó Chicharito.