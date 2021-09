Olivia Wilde hace sorprendente aparición durante concierto de Harry Styles en Las Vegas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras un largo descanso obligado derivado de la pandemia por coronavirus, el famoso Harry Styles dio inicio a su gira “Love On Tour” en Las Vegas y miles de fanáticos se quedaron con la boca abierta al darse cuenta que el ex integrante de One direction tuvo una invitada muy especial.

A través de redes sociales se comenzaron a difundir imágenes y videos en los que destacó la presencia de la actriz Olivia Wilde, quien no dudó en acudir al recinto en el que se llevaría a cabo el evento, para apoyar a su novio.

Un usuario en Twitter captó el momento exacto en el que la directora de “Booksmart” hizo su arribo al lugar acompañada de un séquito de guardias de seguridad que la escoltaron hasta su asiento en primera fila.

Olivia Wilde lució despampanante al portar un blazer azul celeste con pantalones acampanados a juego. Además, la actriz completó su look con un maquillaje natural de ojos que alcanzó a ser percibido a pesar de que portaba mascarilla.

cannot believe I’ve breathed the same air as olivia wilde tbh pic.twitter.com/O9WHVflgwU — genna (@goldrushkiwi) September 5, 2021

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues han sido pocas las veces que la pareja se ha dejado ver públicamente: “No puedo creer que respiré el mismo aire que Olivia Wilde”, “Que bellos son, lo fue a ver cantar”.

Por supuesto, hubo quienes se encargaron de dar a conocer cada detalle de la presencia de Olivia en el concierto de Harry Styles, asegurando que se la pasó a lo grande disfrutando de la presentación de su novio: “¡Estaba tan feliz y bailando toda la noche! Fue muy lindo. Estaba cantando casi todas las canciones… y pasando un buen rato con la gente con la que estaba”, señaló una de las presentes.

Fue a inicios de este año que Harry Styles y Olivia Wilde se conocieron, esto gracias a la participación del cantante en la película dirigida por la famosa, “Don’t Worry Darling”. Al término de la filmación, comenzaron los rumores de una posible relación, misma que fue confirmada al ser fotografiados muy acaramelados en la boda de un amigo.

