The Donald regresa: anuncian que Donald Trump comentará en vivo la pelea entre Evander Holyfield y Vitor Belfort

FITE, el servicio de streaming encargado de transmitir la pelea entre Evander Holyfield y Vitor Belfort del próximo 11 de septiembre, anunció un nuevo regreso: el de Donald Trump. El expresidente de los Estados Unidos sería el invitado especial a la velada que tendrá lugar en Florida, como comentarista a pie de ring.

“Amo a los grandes peleadores y las grandes peleas. Estoy esperando verlos a ambos este sábado y compartir mis reflexiones en ringside. Tú no querrás perderte este evento especial“, dijo Trump.

La pelea original era entre Óscar de la Hoya y Vitor Belfort. No obstante, “El Golden Boy” se enfermó de COVID-19 y tuvo que dejar de lado sus deseos de volver al ring para esta fecha.

Evander Holyfield será quien llene los zapatos de Óscar de la Hoya. El considerado mejor boxeador peso pesado de la historia volverá 11 años después de su último combate para enfrentarse al peleador con más nocauts en la historia de la UFC.

Donald Trump, en teoría, fungirá como anfitrión y comentarista, y le agregará aún más interés a una velada de por sí atractiva que promete boxeo y espectáculo al más alto nivel.

.@trillerfight presents live alternative No Holds Barred commentary from #DonaldTrump and @DonaldJTrumpJr

They will offer their perspective on the big #HolyfieldBelfort #boxing PPV

Included with your #TrillerFightClub #LegendsII purchase

[ Sept. 11 | https://t.co/0cAIvu2yKw ] pic.twitter.com/3nxWfekmVR

— FITE (@FiteTV) September 7, 2021