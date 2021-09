Eileen Davidson regresa a la icónica telenovela ‘Days of our Lives’ para especial de Peacock

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Eileen Davidson es una de las actrices más icónicas de las telenovelas estadounidenses. La estrella ha estado en dos de las producciones más populares de todos los tiempos: “The Young and the Restless” y “Days of our Lives“.

Es en esta última donde Davidson ha hecho varios personajes a través de los años y es con el personaje de Kristen DiMera que regresa al especial “Days of our Lives: Beyond Salem”. La miniserie reúne a varios de los actores de la telenovela vespertina que ha cautivado al público por varias décadas.

Ante su regreso a la telenovela Davidson dijo que recibió una llamada del productor para formar parte de este proyecto corto.

“Esto suena interesante“, pensó Davidson. “Le dije [al productor] que me mandara todos los detalles y después me mandó un mensaje de texto diciéndome, ‘por cierto, Lisa Rinna va a estar en el proyecto’. Y le dije, ‘Esto va a estar fantástico’“.

Eileen y Lisa tienen años de amistad e inclusive estuvieron en el reality show “The Real Housewives of Beverly Hills” por varias temporadas. Compartir el set de la telenovela sería todo un regalo para los fans que han seguido la carrera de ambas.

“Fue muy divertido”, dijo sobre trabajar con Lisa Rinna nuevamente. “No habíamos trabajado como actrices juntas en mucho tiempo. Fue todo muy fácil y tuvimos mucha química. Creo que todos lo van a disfrutar mucho“.

“Days of our Lives: Beyond Salem” ya está disponible en la plataforma de streaming Peacock.