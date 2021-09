Respuestas a tus preguntas sobre las infecciones por COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuando el doctor Paul Adamson notó por primera vez que tenía secreción nasal un día a mediados de julio, pensó que era una reacción alérgica al polvo que había levantado mientras trabajaba en el jardín. Pero cuando la secreción nasal no desapareció, decidió hacerse la prueba de COVID-19. Aunque estaba totalmente vacunado, tenía previsto volar a San Francisco para asistir a un baby shower, y no quería arriesgarse a exponer a los asistentes ni a los demás pasajeros en el avión.

“En realidad pensé que no estaba infectado”, dice Adamson, un médico de enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina David Geffen de la UCLA en Los Ángeles. Pero solo para estar seguro, compró una prueba rápida de antígenos en una tienda de comestibles. “15 minutos después, supe que estaba infectado”. Canceló el viaje.

Una prueba de PCR de seguimiento (reacción en cadena de la polimerasa) confirmó su diagnóstico de COVID-19: Adamson se había unido a las filas cada vez mayores de personas totalmente vacunadas con infecciones. Estos casos pueden llegar a ser más comunes, con nuevas pruebas que sugieren que la inmunidad inducida por la vacuna disminuye un poco con el tiempo. El 18 de agosto, funcionarios de salud de los Estados unidos anunciaron planes para ofrecer vacunas de refuerzo a todos los estadounidenses a partir del otoño.

Sin embargo, la experiencia de Adamson es la excepción, no la regla. Si tienes la vacuna completa contra COVID-19, las posibilidades de que contraigas la enfermedad son mucho menores que antes de recibir las vacunas. Pero no son nulas.

Estas son respuestas a preguntas que probablemente tengas acerca de las infecciones en las personas vacunadas.

¿El avance de las infecciones significa que las vacunas ya no funcionan?

No. La investigación ha encontrado que las vacunas existentes siguen siendo muy efectivas para prevenir la hospitalización y la muerte.

“Lo que realmente queríamos era una vacuna que previniera las enfermedades graves”, dice el doctor Kawsar Talaat, profesor asociado del departamento de salud internacional de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, en Baltimore. “El hecho de que hayamos conseguido una vacuna que previene la mayoría de las infecciones es totalmente una ventaja”. Aún así, de todas las vacunas, la de COVID-19 no proporcionan una protección del 100%, especialmente cuando una enfermedad se está propagando ampliamente.

Puede resultar confuso ver informes como el brote de COVID-19 en Provincetown, Massachusetts, en el que se constató que la mayoría de las personas infectadas estaban vacunadas. (No hubo muertes). Pero piensen en los cinturones de seguridad, sugiere el doctor Josh Petrie, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Hoy en día, casi todo el mundo usa un cinturón, lo que significa que la mayoría de las muertes por accidentes de tránsito se producen entre personas que llevan puesto el cinturón de seguridad. Pero eso no significa que los cinturones de seguridad no reduzcan significativamente las muertes en el tráfico, al igual que los casos de COVID-19 entre los vacunados no indican que las vacunas no reduzcan significativamente el número de infecciones.

Las estimaciones de la eficacia de las vacunas en el mundo real pueden ser inferiores a las de los ensayos clínicos, que se realizaron en un grupo de personas más sanas que la población promedio, dice el doctor Gregory Poland, director del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Aun así, un análisis reciente publicado en la revista Immunity muestra que la eficacia estimada en el mundo real de las vacunas de Pfizer y Moderna contra la enfermedad grave se ha mantenido en general por encima del 90%. Johnson & Johnson informó en julio que su vacuna tiene una eficacia del 85% contra la enfermedad grave.

“Sigo teniendo una confianza extrema en la vacuna”, dice Adamson. “Nunca sentí miedo de terminar en el hospital o morir a causa de esto. Creo que me sentí así gracias a la vacuna”.

Aunque la protección de las vacunas contra las hospitalizaciones y las muertes aún no ha disminuido en los Estados Unidos, los datos de otros países, como Israel, sugieren que podrían comenzar a producirse más casos en vacunados que den lugar a hospitalizaciones y muertes a medida que disminuya la eficacia de las vacunas, sobre todo entre los que recibieron sus vacunas a tiempo.

¿Qué tan comunes son las infecciones en las personas vacunadas?

No está del todo claro, en parte porque actualmente no se hace un seguimiento a nivel federal.

En mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dejaron de hacer un seguimiento de todas las infecciones primarias. Ahora, la agencia solo recoge datos sobre las infecciones de vacunados que conducen a la hospitalización o a la muerte, un pequeño subconjunto del total.

“Realmente no tenemos un sistema de vigilancia de rutina establecido para detectar todas las infecciones”, dice Adamson. “Las personas vacunadas son menos propensas a tener síntomas en comparación con las personas no vacunadas; por lo tanto, podrían ser menos propensas a buscar pruebas”.

Aun así, se dispone de cierta información a nivel estatal y un análisis reciente de la Kaiser Family Foundation ofrece algunas pistas. Los investigadores encontraron que en cada uno de los 25 estados que hacen un seguimiento de este tema, menos del 1% de las personas vacunadas han tenido una infección avanzada. Y un análisis del New York Times sobre las infecciones graves en vacunados que provocan hospitalizaciones o muertes encontró que en 40 estados y el Distrito de Columbia, las personas vacunadas representaban entre una fracción de uno por ciento y un 6% ciento de hospitalizaciones y muertes por COVID-19. (Las personas totalmente vacunadas representan aproximadamente la mitad de los estadounidenses).

Lo que está claro es que incluso cuando se exponen al SARS-CoV-2, las personas vacunadas tienen muchas menos probabilidades de infectarse que las personas no vacunadas. Adamson dijo que su esposa, que está vacunada y estuvo en casa con él durante su enfermedad, nunca se infectó.

¿Ciertas vacunas protegen más que otras?

No está del todo claro. Es cierto que en los ensayos clínicos de la vacuna de Johnson & Johnson, la aficacia medida fue de alrededor del 66%, en comparación con el 95% y el 94% de eficacia de las vacunas de Pfizer y Moderna, respectivamente. Pero de nuevo, los datos de los ensayos clínicos no son una representación real de la eficacia de la vacuna en el mundo real.

“Los ensayos se hicieron en épocas diferentes, en diferentes lugares, con diferentes variantes de virus y con una epidemiología diferente”, dice Talaat en el Johns Hopkins. “También, con diferentes definiciones de lo que era un caso de infección en vacunados. Estás comparando manzanas con duraznos”.

Y el hecho es que las tres vacunas actualmente aprobadas bajo la autorización de uso de emergencia de la FDA en los Estados Unidos protegen muy bien contra la enfermedad grave. Eso es “lo realmente importante que intento recalcar a mi familia, a mis amigos y a mis pacientes que no están en el campo de la medicina”, dice la doctora Crystal North, médico-investigadora de la división de cuidados pulmonares y críticos del Hospital General de Massachusetts en Boston.

Si estoy vacunado y me contagio de COVID-19, ¿qué tanto me enfermaré?

La mayoría de las infecciones en vacunados se consideran leves y algunas son incluso asintomáticas. Sin embargo, eso no excluye la posibilidad de que puedas tener fiebre y te sientas muy mal durante unos días, dice el doctor William Schaffner, profesor de enfermedades infecciosas en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee.

Esa fue la experiencia de Adamson. A la noche siguiente, después de que le saliera una secreción nasal, empezó a tener fiebre y tuvo escalofríos y sudores nocturnos, seguidos al día siguiente por dolores musculares. Al día siguiente empezó a sentirse mejor, pero perdió el sentido del olfato. Su esposa le había preparado pollo a la mantequilla y, mientras comía, se dio cuenta de que sabía “a papilla caliente”. (Su olfato y su gusto empezaron a recuperarse gradualmente al cabo de unas dos semanas). Adamson dice que, aunque su experiencia se consideraría una infección leve por COVID-19, seguía siendo “lo más enfermo que he estado en más de una década”.

En un estudio publicado el mes pasado en el New England Journal of Medicine, entre los 1,497 trabajadores de salud totalmente vacunados a los que se les practicaron pruebas de COVID-19 en un centro médico israelí, 39 personas dieron positivo en la enfermedad. De ellas, 13 personas no presentaron síntomas, mientras que los demás experimentaron síntomas como congestión, dolores y molestias, pérdida del olfato o del gusto, o fiebre. Ninguna persona estaba lo suficientemente enferma como para ser hospitalizada.

Todavía no se ha investigado mucho sobre los efectos a largo plazo de una infección en vacunados, aunque algunos datos preliminares limitados sugieren que las infecciones en vacunados pueden causar lo que se conoce como “COVID largo“, es decir, síntomas crónicos que duran semanas o meses después de la infección inicial. En el estudio de NEJM, el 19% de las personas que sufrieron una infección seguían teniendo síntomas después de seis semanas.

Una proporción muy pequeña de las infecciones que se producen en vacunados llegan a ser graves. La inmensa mayoría de las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 se producen entre los no vacunados.

Si estoy vacunado y tengo una tos leve o congestión nasal, ¿debo hacerme una prueba de COVID-19?

Sí. Si las cosas fueran diferentes y tu comunidad tuviera niveles bajos de COVID-19 en circulación, y niveles más elevados de otros virus como la gripe y los resfriados, las pruebas no serían tan importantes. Esta era la situación en muchos lugares a principios del verano, dice Talaat. Pero ahora que se está transmitiendo tanto COVID-19 en tantas comunidades, es mejor pecar de precavido y hacerse la prueba, incluso si estás vacunado, dice, y “aunque solo se trate de un resfriado”.

¿Qué significa la variante Delta para las personas vacunadas?

La diferencia más clara entre la variante Delta y otras variantes de SARS-CoV-2 es la extraordinaria transmisibilidad de Delta. “Las personas infectadas con la variante Delta diseminan mucho más virus que con la cepa original”, dice Schaffner. Si estás infectado y exhalas, “piensa que estás exhalando una enorme nube oscura de virus”, dice.

Debido a que la variante Delta se propaga con más facilidad, está causando que se enferme mucha más gente. Y a medida que circula más y más virus en una comunidad determinada, aumentan las posibilidades de que las personas vacunadas también se enfermen. “En términos de cantidades, va a parecer que cada vez más personas vacunadas desarrollan la enfermedad”, dice Poland. “Así es como funcionan las matemáticas”. De nuevo, eso no es una señal de que la vacuna no funcione, pero sí de que no hay suficientes personas vacunadas para detener la propagación de la variante Delta.

Las cosas empeoran, dice Poland, cuando las comunidades levantan restricciones, como la limitación de multitudes, y ponen fin, o incluso prohíben, los mandatos del uso de las mascarillas. Es comprensible que muchas personas estén cansadas de tomar precauciones, pero relajar las medidas de mitigación da al Delta la oportunidad de propagarse. “Tenemos la madera, tenemos la gasolina, tenemos el oxígeno y la variante Delta es el cerillo”, dice Poland.

Las personas vacunadas sin afecciones subyacentes que deterioren el sistema inmunitario pueden seguir confiando en la protección que les proporcionan sus vacunas contra la enfermedad grave. Pero “la disminución de la inmunidad inducida por la vacuna a lo largo del tiempo puede influir en la susceptibilidad a las infecciones sintomáticas de la variante Delta en vacunados”, dice North. Esa es una de las razones por las que incluso las personas vacunadas no deberían abandonar por completo el uso de mascarillas y otras precauciones.

¿Pueden las personas vacunadas contagiar con COVID-19 a amigos y familiares no vacunados, como los niños?

Sí. El grado en que esto puede ocurrir todavía no está claro, dice Petrie, pero puede ocurrir y ha ocurrido. La creencia actual, dice, es que las personas vacunadas son probablemente menos propensas a transmitir el virus que las personas no vacunadas, pero eso sigue siendo una posibilidad real.

Y los casos de COVID-19 en niños han aumentado en las últimas semanas, según la Academia Americana de Pediatría, lo que representa alrededor del 15% de todos los casos reportados durante la primera semana de agosto. Todavía no está claro si la variante Delta tiene más probabilidades de infectar y causar una enfermedad grave en los niños. Podría ser simplemente que, al haber mayores niveles de enfermedad en todo el mundo, los niños, muchos de los cuales aún no pueden ser vacunados, tengan más probabilidades de infectarse. Sin embargo, “el riesgo general de enfermedad grave sigue siendo mucho menor en los niños”, dice Petrie.

¿Por qué los CDC cambiaron su consejo sobre el uso de mascarilla para las personas vacunadas?

Los CDC, después de relajar los lineamientos sobre el uso de las mascarillas a principios de este año y decir que la mayoría de las personas vacunadas podían dejar de usarlas, ahora recomiendan que incluso las personas vacunadas usen mascarilla en espacios públicos cerrados si hay altos niveles de propagación del virus en la comunidad. (Esto se aplica ahora a la mayoría de las comunidades en los Estados Unidos).

La razón de esto es la variante Delta, que ahora es la variante dominante en los Estados Unidos. Esta variante se propaga con especial rapidez entre las personas no vacunadas, pero también puede propagarse entre las personas vacunadas. Los investigadores que publicaron el reciente estudio sobre el brote de Provincetown sugirieron que la propagación del virus entre las personas vacunadas podría ser una señal de que, incluso en las comunidades altamente vacunadas, sería conveniente usar mascarilla en espacios públicos cerrados para frenar aún más la capacidad de propagación del virus.

Seguir utilizando la mascarilla cuando estás en espacios públicos puede ser especialmente importante para las personas vacunadas que viven con niños no vacunados, o personas inmunocomprometidas o con mayor riesgo de contraer la enfermedad por COVID-19.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.