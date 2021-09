Policía hispano le salva la vida a bebé recién nacido afuera de un restaurante In-N-Out en California

Un oficial de Policía se ha convertido en héroe de la ciudad californiana de Mountain View luego de haberle salvado la vida a un bebé recién nacido que se estaba ahogando en un restaurante In-N-Out.

El incidente ocurrió la noche del 6 de septiembre afuera del local de In-N-Out ubicado sobre la cuadra 100 de la Avenida Rengstorff. Mountain View se encuentra en el área de la Bahía de San Francisco.

El policía fue identificado como oficial García, quien al momento de reportarse la emergencia se encontraba en un estacionamiento cercano escribiendo un reporte, según el comunicado del Departamento de Policía de Mountain View.

El bebé había dejado de respirar y de moverse por razones que no fueron detalladas. El oficial García empezó a realizar reanimación cardiopulmonar (RCP) por varios minutos hasta que el pequeño volvió a respirar.

A call no one wants to hear: an infant, choking and not breathing.

Officer Garcia, across the street, ran over and began CPR.

We're thankful to report that the baby is home and safe. More on the save here: https://t.co/NDsFW7CWoT pic.twitter.com/fgYutazkbk

— Mountain View Police (@MountainViewPD) September 9, 2021