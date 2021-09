VIDEO: Socio de Larry Ramos ofrece recompensa por información sobre el esposo de Ninel Conde

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El aun esposo de Ninel Conde, Larry Ramos lleva más de una semana prófugo y no sólo es buscado por las autoridades de Estados Unidos, sino también por las personas a las que habría estafado, entre los que se encuentra su ex socio José Moncada, quien dejó ver la posibilidad de ofrecer una recompensa de 100 mil dólares a quien ayuda a capturar al empresario.

“Me ha dado vuelta una idea en la cabeza que quería compartirla con algunas personas, y nosotros como víctimas de Larry ver si conseguimos un fondo en común y podemos poner una recompensa para que nos den información del paradero de Larry. Estaba pensando en ofrecer 100 mil dólares para aquella persona que nos dé información de Larry Ramos. El peor error de Larry fue darse a la fuga”, confesó Moncada durante una entrevista para el programa de televisión “Sale el sol”.

“Sé que lo tienen ya algo cerca, es cuestión de horas, creo firmemente que Larry contó con el recurso de algún grupo delictivo, que eran los únicos que pudieron haberlo sacado de diferentes estados para llegar a Texas”, expresó.

José Moncada aprovechó las cámaras para responderle a Ninel Conde luego de que la cantante aseguró que demandará a quien la señale injustamente por su vínculo con Larry Ramos.

“Me pareció desafortunado, porque yo creo que ella tuvo en su momento lo que todos estamos esperando, era una posición más firme de Ninel, un momento donde ella hubiera salido a rechazar el acto de Larry y haberse puesto del lado de la verdad y de la justicia, si ella quiere acusarme, aquí estoy, yo no me he fugado, yo no soy el que anda huyendo de la justicia”, manifestó.

¿CÓMO FUE LA FUGA DE LARRY RAMOS?

Fue el pasado miércoles 1 de septiembre cuando trascendió la noticia de la fuga de Larry Ramos, actual esposo de Ninel Conde quien se encontraba bajo arresto domiciliario y que cortó el grillete de seguridad que autoridades de Estados Unidos le colocaron para controlar su ubicación.

Muchos son los rumores sobre que Ninel Conde se encontraba presente cuando el hombre buscado por el FBI escapó del departamento, sin embargo, la actriz asegura que no tiene nada que ver con la fuga de su esposo.

La información más reciente sobre el paradero de Ramos, asegura que en las próximas horas podría estar pisando territorio mexicano en donde sería detenido y deportado a Estados Unidos, ya que según varios medios de comunicación el esposo de Ninel Conde habría escapado por vía terrestre.