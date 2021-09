Vitor Belfort provoca al Canelo y le ofrece un combate millonario a Jake Paul: “El que gane, se lo lleva todo”

Luego de conseguir una victoria ante Evander Holyfield, Vitor Belfort le lanzó un jugoso desafío al youtuber Jake Paul: Un combate millonario de 30 millones de dólares en donde el vencedor se lo lleva todo.

El brasileño Belfort tuvo una velada de ensueño luego de derrotar rápidamente a Holyfield para sumar así su primer triunfo como boxeador, sin embargo, sus ambiciones trascendieron y puso en su radar al Youtuber Jake Paul.

“Tenemos $25 millones… Jake Paul, deja de correr, hombre. Tu puedes ser mi hijo” dijo Belfort mientras que el presidente de Thriller, Ryan Kavanaught aseguró que la bolsa tendría un valor de 30 millones en una velada del Día de Acción de Gracias.

💰💰💰 $25 MILLION….$30 MILLION!!!

