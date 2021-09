Todo lo que has querido saber sobre el pollo de Costco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los pollos rostizados de Costco son un fenómeno. Se venden bajo la marca de la franquicia, Kirkland Signature, los pollos enteros son súper sabrosos, súper populares y súper baratos. Por apenas $5, de hecho, pueden ser menos costosos que un pollo entero sin cocinar.

Pero también son un foco de controversia. El año pasado, el grupo de derechos de los animales Mercy for Animals envió a un investigador encubierto a trabajar, y filmar, en una de las granjas industriales de pollos de Costco en Nebraska. El video resultante, publicado en febrero de 2021, mostró pollos hinchados, heridos y deformados que vivían en una bodega abarrotada y oscura. Fue el tema de un artículo de opinión del New York Times, y se convirtió en una parte central de una iniciativa de Mercy for Animals llamada Costco Exposed (Costco al descubierto).

Desde entonces, Mercy for Animals ha presionado a Costco para que firme el Better Chicken Commitment, una petición de la organización y varios otros grupos de derechos de los animales. Insta a la industria avícola a cambiar la forma en que cría a las aves, mejorando su bienestar, así como la seguridad de la carne que se vende.

Mientras que más de 200 empresas, incluyendo Whole Foods, BJ’s, Burger King, Chipotle y Subway, han firmado ese compromiso, Costco y otros grandes productores de pollo no lo han hecho.

Un portavoz de Costco le dijo a Consumer Reports que la compañía “no tiene un plan vigente para adoptar la totalidad de los requisitos de Better Chicken Commitment”, pero agregó que sus “estándares internos para nuestros productores dedicados. . . exigen el cumplimiento de los requisitos apropiados para el bienestar de los pollos de engorda”.

Si te estás preguntando qué hacer con la situación, esto es lo que necesitas saber. También tenemos información sobre los otros pollos que vende la compañía, así como algunas alternativas de otros minoristas.

Pollo rostizado de Costco

Aunque el pollo rostizado entero de Costco se ha hecho famoso por su conveniencia, sabor y bajo precio, el producto no es único. Otras cadenas también venden pollo rostizado a buen precio. Por ejemplo, ShopRite ofrece un pollo rostizado de sus propias marcas, Bowl & Basket, por $5, el mismo precio que Costco’s.

Sin embargo, aunque los pollos rostizados son convenientes, sabrosos y fáciles de llevar, a menudo no son tan buenos para la salud. Como CR informó anteriormente, con frecuencia se inyecta una solución salina en los pollos cocidos para mejorar el sabor y hacer la carne más blanda.

El pollo rostizado de Costco tiene 460 mg de sodio por porción de 3 onzas. Eso es una quinta parte de la cantidad máxima de sodio que los adultos deben consumir en un día (2,300 mg). El pollo Bowl & Basket de ShopRite tiene aún más sodio, 490 mg por porción de 3 onzas.

Una mejor opción: Cocina tu pollo

Por supuesto, las personas compran pollo rostizado cuando no quieren cocinar en casa. Pero Amy Keating, RD, nutricionista residente de CR, dice que un pollo rostizado puede ser una comida que puedes preparar fácilmente en casa una vez que tienes la receta. También puede ser más saludable.

“Puedes rostizar tu propio pollo usando el horno, una multicocina, la parrilla o incluso el horno tostador de convección”, dice. “Pero omite la sal, o usa solo una poquita, y sazona con una variedad de hierbas y especias secas, como pimienta, tomillo, romero, salvia y ajo en polvo. Para darle más sabor, puedes poner varios dientes de ajo y un limón cortado en cuartos en la cavidad del ave”.

Pollo crudo convencional de Costco

Los pollos rostizados de la compañía son los mismos que vende crudos bajo su marca Kirkland Signature.

La mayoría de los 9 mil millones de pollos producidos en los Estados Unidos cada año se crían en granjas industriales en instalaciones sin ventanas, con decenas de miles de aves. Las condiciones de hacinamiento tienen un impacto en el bienestar de los animales, y pueden fomentar la propagación de bacterias peligrosas, como la salmonela y el campylobacter, que son particularmente frecuentes en los pollos.

Una mejor opción: Elige lo orgánico

Costco vende un pollo orgánico de Kirkland Signature. Pagarás más por él. Costaba $ 2.29 por libra en un Costco en los suburbios de Nueva York a fines de agosto, en comparación con $ 0.99 por libra para el ave criada convencionalmente de la compañía. Eso es menos, en promedio, de lo que cuestan los pollos en los supermercados de todo el país: $ 3.67 por libra de orgánico versus $ 1.25 por libra de pollo convencional.

Los pollos que llevan la etiqueta orgánica del USDA se diferencian de las aves criadas convencionalmente en varios aspectos importantes. En primer lugar, deben ser criados sin antibióticos. Las aves criadas convencionalmente, por otro lado, pueden recibir antibióticos antes de que se enfermen para evitar la enfermedad, una práctica que reduce la eficacia de los antibióticos con el tiempo, y puede conducir a una resistencia generalizada a los antibióticos. Sin embargo, debes saber que, si los pollos orgánicos se enferman y necesitan antibióticos, las regulaciones orgánicas requieren que los animales sean tratados, pero su carne no se puede vender como orgánica.

Además, los pollos con la etiqueta orgánica deben ser alimentados con alimento orgánico, lo que significa que se produce sin pesticidas o semillas modificadas genéticamente.

Finalmente, se supone que cualquier pollo que lleve la etiqueta orgánica del USDA debe criarse en condiciones un poco más dignas. El portavoz de Costco dijo que la compañía se adhiere a los estándares del Departamento de Agricultura para las aves orgánicas, lo que significa que viven en condiciones de menor hacinamiento que el pollo criado convencionalmente, y sus pollos criados orgánicamente “tienen acceso al aire libre”. De hecho, las normas del USDA para pollos orgánicos estipulan que las aves deben recibir luz solar, aire fresco, sombra, y tener áreas para estar activas.

Sin embargo, hay limitaciones cuando se trata de bienestar animal con la etiqueta orgánica del USDA, y solo obtiene una calificación Regular en el Análisis de etiquetas de alimentos de CR en esa medición. Por ejemplo, aunque se supone que las aves tienen acceso al aire libre, el USDA no ha hecho cumplir este requisito. Además, la etiqueta orgánica no prohíbe a los avicultores hacer alteraciones físicas a los animales, como recortar el pico del pollo, y no cubre los requisitos de bienestar animal en la ruta al rastro avícola, o allí.

Otra buena opción: Busca pollos criados en ambientes dignos

Si te preocupa particularmente el bienestar de los animales, busca pollos que se vendan con la etiqueta Certified Humane Raised & Handled label (busca minoristas que vendan aves con esa etiqueta), o la etiqueta Animal Welfare Approved (busca minoristas que tengan esas aves).

CR califica la etiqueta Certified Humane Raised & Handled como Muy Buena cuando se trata del bienestar animal de las aves de corral criadas para la carne, que es superior a la calificación que damos en esa medición a las aves con la etiqueta USDA Orgánica. Si bien no se requiere acceso al aire libre, a las aves se les da un poco más de espacio que la norma de la industria. Además, el gallinero debe mantenerse libre de deshechos, y las aves deben recibir enriquecimiento ambiental, como pacas de paja, para mantenerlas activas.

La norma también dicta que a los avicultores no se les permite dejar las luces encendidas continuamente en los gallineros, lo que impide que las aves duerman para que coman más y crezcan más rápido, una importante preocupación para el bienestar animal. También, un “oficial de bienestar animal” designado por la compañía debe estar en el rastro avícola para asegurarse de que las aves se encuentren en el estado adecuado antes del sacrificio para reducir el sufrimiento.

Los estándares para el sello Animal Welfare Approved son aún más exigentes; está calificado como Excelente para el bienestar animal por los analistas de alimentos de CR. Las aves deben ser criadas en un pastizal en lugar de en un confinamiento cercano. Si se utilizan gallineros, se requiere ventilación y luz natural y, como se requiere para la etiqueta Certified Humane Raised & Handled, las luces no se pueden dejar encendidas continuamente. Además, este sello indica que los procedimientos dolorosos, como el recorte del pico, están prohibidos. Y la etiqueta Animal Welfare Approved requiere un manejo cuidadoso y un estado adecuado durante el proceso de sacrificio.

También puedes intentar comprar pollo de un agricultor local o en un mercado de agricultores, donde puedes preguntar sobre las prácticas agrícolas.

Cómo preparar tu pollo de forma segura

Sea cual sea el tipo de pollo que elijas, siempre practica una higiene rigurosa. Incluso el pollo rostizado precocido puede contaminarse inadvertidamente con gérmenes. La mejor manera de asegurarte de que no estás ingiriendo patógenos peligrosos es cocinar (o recalentar) tu pollo a una temperatura interna de 165 °F. Esto asegurará que todas las bacterias restantes hayan sido eliminadas antes de comenzar a comer.

Estas son otras maneras de evitar que tu pollo contraiga gérmenes que puedan permanecer y contaminar el resto de tu cocina.

• Lávate bien las manos con agua y jabón antes y después de tocar el pollo crudo.

• Considera usar tablas de cortar y utensilios separados para la carne y las frutas y vegetales, de modo que no se propaguen las bacterias de la carne a las frutas y vegetales

• Nunca enjuagues el pollo crudo en un fregadero porque esto propaga bacterias en el fregadero y en las encimeras circundantes. No hay necesidad de enjuagar o limpiar el pollo.

• Usa siempre un plato limpio y fresco para servir la carne cocida; no reutilices los mismos platos y utensilios que usaste para preparar el pollo crudo.

